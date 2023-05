Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 26 mei 2023 18:55 - Laatste update: 19:13

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko en AlphaTauri-teambaas Franz Tost hebben zich in Monaco uitgesproken over de huidige vorm van Nyck de Vries. De heren stellen dat de AlphaTauri-coureur het tij nog kan doen keren, maar dat ze snel betere resultaten verwachten.

De Vries gooide vorig jaar hoge ogen tijdens zijn Formule 1-debuut in Monza. De Nederlander kwam in de Williams van Alexander Albon als negende over de finish en wist hiermee twee punten te scoren. Helaas heeft hij dit kunstje bij AlphaTauri nog niet kunnen herhalen. Tot op heden heeft De Vries nog geen enkel punt weten te scoren en als we de geruchten mogen geloven, dan begint de tijd nu toch echt te dringen. Naar verluidt zou de 28-jarige coureur nog tot en met de Grand Prix van Spanje de tijd krijgen om zich te bewijzen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens teambaas Franz Tost klopt er echter niets van die geruchten. "Nee, er is geen tijdsplanning. Het is belangrijk dat hij hier een goed weekend heeft, daarna dat hij een goede race heeft in Barcelona. Barcelona is de eerste baan die hij erg goed kent. Ik hoop dat onze auto het daar goed doet en dan zullen we wel zien", vertelt Tost tegenover Viaplay.

Marko verwacht snel resultaten

Ook Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko heeft zich tegenover Viaplay uitgesproken over de vorm van De Vries. "Het is overduidelijk dat Nyck ondermaats presteert. Hij zat vanaf het begin af aan vijf tienden achter Yuki, daar is nog drie tienden van over. Helaas was hij de laatste twee races betrokken bij crashes. Hij moet verbeteren, dat is alles", vertelt de 80-jarige stellig. "Als hij dat kan doen, dan zit het goed."

OOK INTERESSANT: De Vries hecht weinig waarde aan mediastorm: "Verwacht het allerbeste van mezelf"

De Oostenrijker benadrukt dat er nog geen knopen zijn doorgehakt over zijn toekomst. "Als we al een beslissing hadden genomen, dan hadden we het al gedaan. Er is geen gele kaart uitgedeeld, er is geen ultimatum of iets. Maar hij moet presteren, dat is een feit." Als De Vries het tij nog wil doen keren, zal hij de komende races goed moeten presteren. Tot op heden doet de Nederlander het in Monaco, vergeleken met de afgelopen races, aardig. Hij klokte tijdens VT1 de zestiende tijd en tijdens VT2 de zeventiende tijd.