Jan Bolscher

Woensdag 3 mei 2023 15:29

Als Nyck de Vries zijn performance niet snel weet te verbeteren, zou hij binnenkort wel eens het volgende slachtoffer van Helmut Marko kunnen worden. Die mening houdt Egor Orudzhev, een voormalig concurrent van de Nederlander, erop na.

Het debuutseizoen van De Vries in de Formule 1 kent geen vliegende start. De AlphaTauri-coureur staat na vier races met nul punten op de laatste plaats in het kampioenschap en tot op heden heeft hij geen bedreiging weten te vormen voor teammaat Yuki Tsunoda. Daarnaast is de druk voor De Vries na het raceweekend in Azerbeidzjan nog verder opgelopen. De 28-jarige Nederlander belandde daar twee keer in de muur en kreeg op zondag opnieuw een DNF achter zijn naam.

Tegenvallende start

Wat niet helpt is dat Tsunoda momenteel erg sterk presteert, waardoor de tegenvallende performance van De Vries wordt uitvergroot. Ook doen Red Bull-junioren Ayumu Iwasa en Liam Lawson momenteel goede zaken in de kampioenschappen waar ze aan deelnemen. Zij azen beiden op het stoeltje van De Vries voor het seizoen van 2024, aangezien de Fries in de eerste plaats slechts een éénjarige deal heeft ondertekend.

Egor Orudzhev

"Complete mislukking"

"Als dit zo doorgaat, denk ik dat Helmut Marko hem zal ontslaan", vertelt Ordzhev tegenover het Russiche platform Championat. De Vries en Ordzhev namen het in het verleden in verschillende klassen tegen elkaar op. "Ik had oprecht gedacht dat de resultaten beter zouden zijn en dat hij dichter in de buurt van Tsunoda zou zitten. Maar tot nu toe is het een complete mislukking geweest", klinkt het.