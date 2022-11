Jan Bolscher

Maandag 28 november 2022 07:58

Nico Rosberg vertelt dat hij een mail vol bewondering naar het team van Mercedes heeft gestuurd, nadat George Russell in Brazilië beslag legde op zijn eerste overwinning in de Formule 1.

Rosberg greep in 2016 het wereldkampioenschap in dienst van Mercedes, waarna hij vriend en vijand verbaasde door plots een punt achter zijn carrière te zetten. De zilverpijlen bleven ondertussen dominant. Tussen 2014 en 2021 legde de Duitse grootmacht acht keer beslag op het constructeurskampioenschap, en zeven keer op het coureurskampioenschap. Max Verstappen maakte afgelopen jaar echter een eind aan die dominantie door Lewis Hamilton van de troon te stoten, terwijl Red Bull Racing dit jaar won bij de constructeurs.

Zwaar seizoen

Mercedes kende in 2022 een zwaar seizoen in de Formule 1. Het unieke concept van de W13 werd teniet gedaan door een aantal onverwachte factoren, waaronder het porpoising. Het resulteerde in een seizoen met weinig hoogtepunten, maar het raceweekend in Brazilië was een opsteker voor de formatie. George Russell legde beslag op zijn eerste overwinning in de sport, terwijl teammaat Lewis Hamilton als tweede over de streep kwam.

Sterke line-up Mercedes

"Ik heb een mail naar mijn voormalige collega's in het team gestuurd met mijn felicitaties", vertelt Rosberg in het programma Any Driven Monday van Sky Sports. "Ik schreef hoe ongelofelijk het was en complimenteerde ze met hun line-up. Ze hebben een ontzettend sterke line-up. Lewis is nog steeds in topvorm en toch staat George er altijd, direct naast Lewis, ze zijn aan elkaar gewaagd. Ze hebben ontzettend sterke coureurs", klinkt het.