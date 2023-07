Verstappen door het lint in simrace, 'Red Bull vindt twee tienden met updates' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zondag 16 juli 2023 21:53

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer een heleboel nieuws naar buiten. Zo liet Max Verstappen zich tijdens het simracen gaan en beukte hij een collega van de baan, uit wraak. Carlos Sainz geeft aan dat hij liever Lewis Hamilton als teamgenoot heeft, dan Verstappen en de nieuwe updates van Red Bull Racing zouden het team zo'n twee tienden per ronde opleveren. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Ricciardo wijst op hét probleem van AlphaTauri: "Waarschijnlijk te weinig downforce"

Daniel Ricciardo zal aankomend weekend in Boedapest beginnen aan zijn tweede leven in de Formule 1. De Australiër heeft de afgelopen tijd in de simulator bij Red Bull gezeten en krijgt de kans bij het zusterteam. AlphaTauri heeft de langzaamste auto van het veld en Ricciardo is op de hoogte van het gebrek aan neerwaartse druk. Hele artikel lezen? Klik hier

Video: Pérez parkeert Red Bull bijna in de vangrail tijdens demonstratie

Sergio Pérez was dit weekend in Madrid, om een showrun te geven in de RB7. De Mexicaan trapte de bolide flink op de staart om de fans te voorzien van het nodige spektakel. 'Checo' kwam tijdens zijn ronde niet helemaal uit en had voor het toeziende oog van de fans, tot twee keer toe hulp nodig van zijn monteur. Hele artikel lezen? Klik hier

Sainz heeft liever Hamilton dan Verstappen als teamgenoot: "Kan van hem leren"

Als Carlos Sainz de keuze heeft om uit de teamgenoten te kiezen, dan zou hij liever Lewis Hamilton naast zich hebben, dan Max Verstappen. De Spanjaard was in het verleden bij Toro Rosso al de teamgenoot van de Limburger en oppert dat hij van Hamilton waarschijnlijk meer kan leren. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen door het lint in simrace, beukt collega expres van de baan

Max Verstappen is in zijn vrije uurtjes vaak in de simulator terug te vinden. Dat deed de tweevoudig kampioen op zondag ook, maar dat liep toch anders dan hij had gehoopt. De Nederlander was een ware vete met Sven-Ole Haase aan het uitvechten en nam wraak door de Duitser van de baan te beuken. Hele artikel lezen? Klik hier

'Red Bull wint 0,2 seconden met nieuwe sidepods, introductie in Hongarije'

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport gaan we dit weekend in Hongarije de RB19 met nieuwe sidepods zien. Red Bull heeft op dit moment al een flinke voorsprong op de concurrentie met de wagen en volgens het Duitse medium zou het team met de nieuwe sidepods echter nog zo'n twee tienden hebben gevonden. Hele artikel lezen? Klik hier