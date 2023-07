Ricciardo wijst op hét probleem van AlphaTauri: "Waarschijnlijk te weinig downforce"

Jordy Stuivenberg

Zondag 16 juli 2023 08:50

Daniel Ricciardo maakt in Hongarije zijn comeback als Formule 1-coureur, maar de kans lijkt klein dat we hem vooraan het veld gaan zien. De bolide van AlphaTauri lijkt al het hele jaar te langzaam om er regelmatig mee in de punten te eindigen en dat weet ook de Australiër.

AlphaTauri heeft tot nu toe slechts twee punten verzameld en die staan allebei op naam van Yuki Tsunoda. Alfa Romeo is op dit moment de belangrijkste concurrent voor het Italiaanse team, zij staan negende met negen punten. Het is aan Ricciardo om ervoor te zorgen dat er meer punten op de rekening worden bijgeschreven, maar hoe realistisch is dat?

Ricciardo gaat in gesprek met F1.com in op de situatie bij zijn huidige werkgever en lijkt te beseffen dat hij het niet makkelijk gaat krijgen. “De auto is zoals de auto is. Ik ga rijden en vanaf daar zien we wel verder. Ik wil niet met teveel vooroordelen instappen. Ik snap dat de auto zijn beperkingen heeft en waarschijnlijk te weinig downforce heeft, of andere problemen van dezelfde orde.

“Als de auto maar in balans is, dan kan ik daar wel mee werken. Ik ga er ook niet vanuit dat de AlphaTauri net zoveel grip heeft als de Red Bull die ik een paar dagen geleden bestuurd heb. Ik kijk er ook naar uit om de auto te ontwikkelen en mijn ervaring te gebruiken. In Boedapast wil ik vooral rijden en plezier hebben, mijn rechtervoet vaker gebruiken dan mijn linker en een leuke tijd hebben.”