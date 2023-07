'Red Bull wint 0,2 seconden met nieuwe sidepods, introductie in Hongarije'

Jordy Stuivenberg

Zondag 16 juli 2023 13:59

Red Bull heeft compleet nieuwe sidepods ontwikkeld en die gaan we in Hongarije voor het eerst zien. Kopman Max Verstappen hintte onlangs al dat er een belangrijke update aan zat te komen en het lijkt erop dat de concurrentie de borst nat kan maken.

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport introduceert Red Bull in Hongarije de update waar Verstappen in Silverstone over sprak. Het Britse team verstopt de vernieuwingen deze keer niet in de vloer. Sterker nog, ze zullen voor iedereen goed zichtbaar zijn, omdat het de sidepods betreft. Volgens bronnen van het Duitse medium gaat dat een tijdswinst van 0,2 seconden per ronde opleveren.

In de wereld van de Formule 1 is dat natuurlijk een enorm verschil. Red Bull zou de concurrentie daarmee in één klap uit de droom helpen, want waar teams als McLaren, Mercedes, Ferrari en Aston Martin hopen dit jaar nog een keer te kunnen winnen, is Verstappen ook zonder nieuwe sidepods steeds verreweg de snelste. Tel je de tijdswinst door naar een volledige raceafstand, dan zou Red Bull na 70 ronden liefst 14 seconden winnen.

Red Bull zou ook niet van plan zijn de ontwikkeling van de RB19 te stoppen, al is het maar omdat de reglementen volgend jaar niet veranderen. Alles wat het team dit jaar leert, kan dus ook in 2024 toegepast worden. De boodschap richting de andere teams is dan ook duidelijk: jullie mogen aan de bak als jullie het gat volgend jaar daadwerkelijk willen verkleinen.