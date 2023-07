Verstappen door het lint in simrace, beukt collega expres van de baan

Jordy Stuivenberg

Zondag 16 juli 2023 12:05 - Laatste update: 12:13

Max Verstappen blijkt een ware kamikaze-piloot in zich te hebben. De Nederlander werd tijdens de Golden Toast Grand Prix-simrace op Spa-Francorchamps in de rondte getikt door een Duitse collega en besloot vervolgens keihard wraak te nemen.

Het is een publiek geheim dat Verstappen zijn vrije tijd graag spendeert achter het stuur van zijn racesimulator, zo ook op de zondag voor de Grand Prix van Hongarije. Hij nam deel aan een drie uur durende simrace in iRacing. De tweevoudig wereldkampioen veroverde pole position voor de race, maar met minder dan twee uur op de klok ging het helaas helemaal mis.

Verstappen werd namelijk aangetikt bij de La Source-hairpin, nadat de Duitser Sven-Ole Haase zich verremde. Hierdoor ging ook Verstappen rechtdoor, met als resultaat dat hij Team Redline-teamgenoot Diogo Pinto van de baan tikte. Bij nader inzien bleek dat nog maar het begin van de chaos, want hoewel Verstappen veel plekken verloor, kon hij toch door.

Uitbarsting

De Nederlander knalde volgas door Les Combes en kwam zelfs niet in de buurt van zijn rempedaal. De commentatoren hadden dan ook al snel in de gaten dat er iets stond te gebeuren. “Max Verstappen gaat hier een statement maken. Dit gaat uit de hand lopen, geef het een paar tellen”, zo was te horen in de livestream, vlak voor Verstappen op hoge snelheid inreed op Haase en hem de muur induwde.

In de herhalingen was even later te zien dat Haase al eerder een tikje uitdeelde aan Verstappen en hem wegduwde in de Bus Stop chicane. Verstappen reageerde daar weer op door hem bij het uitkomen van diezelfde chicane van de baan te drukken. In La Source volgde de voorlopige uitbarsting, waarna het Verstappen even rood voor de ogen werd. De Nederlander werd uiteindelijk gediskwalificeerd, Haase viel uit.

Bekijk het incident in de video hieronder: