Sainz heeft liever Hamilton dan Verstappen als teamgenoot: "Kan van hem leren"

Jordy Stuivenberg

Zondag 16 juli 2023 11:02 - Laatste update: 11:03

Als Carlos Sainz zijn nieuwe teamgenoot mocht kiezen, dan geeft hij Lewis Hamilton de voorkeur over Max Verstappen. De Spanjaard reed eerder al naast Verstappen bij Toro Rosso, maar waar de Nederlander doorbrak bij Red Bull, belandde Sainz bij Renault, McLaren en uiteindelijk Ferrari.

Het is algemeen bekend dat het er stevig aan toe ging achter de schermen bij Toro Rosso, waar zowel Verstappen als Sainz kopman wilde zijn. Dat is echter niet de reden voor Sainz om nu zijn voorkeur voor Hamilton uit te spreken, zo geeft hij aan tegenover The Express. Hij denkt simpelweg meer te kunnen leren van Hamilton, die al sinds 2007 actief is in de Formule 1 en zeven keer wereldkampioen werd.

“Ik ben de teamgenoot van Max al geweest, dus ik weet dat we het goed met elkaar zouden kunnen vinden en dat we een goede relatie zouden hebben”, begint hij zijn uitleg. “Ik heb nooit naast Lewis gereden, maar ik denk dat het voor je loopbaan alleen maar goed is om teamgenoot te zijn van iemand die zeven keer kampioen is geworden. Daar kun je alleen maar van leren.”

De conclusie is dan ook duidelijk, al plaatst Sainz meteen een kleine kanttekening. “Laten we eens iets anders proberen: ik ga voor Lewis. Al moet ik eerlijk zeggen dat het me niet uitmaakt wie mijn teamgenoot is. Ik kan met iedereen werken”, aldus Sainz, die ook gevraagd wordt waar we zijn volgende zege kunnen verwachten. “Monza, Spanje en Monaco zijn de plekken waar ik graag zou willen winnen voor Ferrari.”