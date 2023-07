Video: Pérez parkeert Red Bull bijna in de vangrail tijdens demonstratie

Jordy Stuivenberg

Zondag 16 juli 2023 15:15 - Laatste update: 15:19

Sergio Pérez zit er op z’n zachtst gezegd niet echt lekker in. De coureur van Red Bull Racing presteert al een paar Grands Prix ondermaats, maar zelfs als hij het asfalt op wordt gestuurd voor een demonstratie gaat het niet zoals het hoort.

De Mexicaan is dit weekend in Madrid om de Red Bull RB7 de sporen te geven tijdens een demonstratie in de stad. Tienduizenden fans zagen hem daarbij voorbij razen op hoge snelheid. Het bleek er echter wat krapper dan op het gemiddelde Formule 1-circuit en dus lukte het Pérez niet om de hairpin bij Plaza de Cibeles te halen. Hij moest dan ook vol in de remmen, terwijl een Red Bull monteur hem met wat duw en trekwerk weer in het juiste spoor wist te krijgen.

Pérez kreeg dus geen vrij weekend tussen de wedstrijden in Groot-Brittannië en Hongarije, terwijl hij zijn hoofd misschien best even leeg had willen maken. De tweede rijder van Red Bull kijkt tegen een achterstand aan van 99 punten op teamgenoot Max Verstappen en laat vooral in de kwalificaties zien dat hij niet in zijn beste vorm steekt. Het lukte hem al verschillende keren niet om Q3 te halen.

Toch leek de Mexicaan het naar zijn zin te hebben in Madrid, waar hij tot laat in de avond demorondjes reed. Pas tegen de klok van 23.00u gaf hij er de brui aan. “De mensen zijn blij, ze genieten van deze roadshow”, zo liet hij na een van de demonstratieruns weten. “Dit is geweldig, alleen Red Bull Racing kan zoiets neerzetten.”