Norris voedt Red Bull-geruchten, Ricciardo warm onthaald in fabriek AlphaTauri | GPFans Recap

Vincent Bruins

Vrijdag 14 juli 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nadat Nyck de Vries werd ontslagen bij AlphaTauri, liggen ook de prestaties van Sergio Pérez bij Red Bull Racing onder vuur. Er doen veel geruchten de ronde over een mogelijke vervanger voor de teamgenoot van Max Verstappen. Lando Norris speelt dat spelletje lekker mee via Instagram. De vervanger van De Vries, Daniel Ricciardo, werd vandaag warm onthaald door het team uit Faenza. Het is voor het eerst in tien jaar tijd dat de Australiër weer voor het B-team van de energydrankfabrikant uitkomt. Analist en commentator Martin Brundle vindt het ontslag van De Vries spijtig om te zien. Vandaag kwam ook naar buiten dat er een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen topman Grand Prix van Singapore vanwege eventuele betrokkenheid bij corruptie. Christian Horner deelde hoe hij de openingsronde op Silverstone, waarin Verstappen de leiding verloor aan Norris, heeft ervaren. De teambazen hebben ondertussen een voorstel gedaan waardoor het sprintraceweekend mogelijk weer verandert.

Artikel gaat verder onder video

Norris voedt Red Bull Racing-geruchten via Instagram

Het moge echter duidelijk zijn dat Norris één van de meest getalenteerde coureurs op de grid is. Met name met het oog op de toekomst is de Brit gezien zijn leeftijd dan ook voor veel teams een interessante naam. De laatste tijd wordt Norris regelmatig aan een mogelijke overstap naar Red Bull Racing gelinkt, waar hij het stoeltje van Sergio Pérez naast Max Verstappen zou moeten vullen. De Mexicaan staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap, maar kent geen goed seizoen. De grote achterban van Norris ziet een overstap naar Red Bull Racing wel zitten, zo blijkt op social media. Norris heeft de geruchten nu zelf namelijk gevoed door zowel Red Bull Racing als AlphaTauri te volgen op Instagram. In principe nietszeggend uiteraard, maar Norris volgde jarenlang alleen McLaren op Instagram, en nu dus alleen McLaren, Red Bull Racing en AlphaTauri. Meer lezen? Klik hier!

Arrestatiebevel uitgevaardigd tegen topman Grand Prix van Singapore

Het Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Singaporese miljardair Ong Ben Seng, de man achter de Grand Prix van Singapore. Het arrestatiebevel is onderdeel van een onderzoek naar de Minister van Transport, S. Iswaran. Iswaran wordt onder de loep genomen vanwege eventuele betrokkenheid bij corruptie. Ben Seng en Iswaran vormen beiden een belangrijke schakel achter de organisatie van de Grand Prix van Singapore. Eerstgenoemde is daarnaast topman binnen de hotelketen Hotel Properties Limited (HPL). Hij is gevraagd om informatie te delen over zijn interactie met Iswaran, iets wat hij volgens een woordvoerder van HPL inmiddels heeft gedaan. Meer lezen? Klik hier!

Horner is 2021-crash Verstappen nog niet vergeten: "Altijd fijn om je auto door Copse te zien komen"

Verstappen ving de race op Silverstone aan vanaf pole position, maar verloor de leiding in de wedstrijd direct bij de start aan Lando Norris. In tegenstelling tot de Nederlander kwam de McLaren-coureur uitstekend van zijn plek, waardoor hij voor het ingaan van de eerste bocht al langszij wist te komen. Verstappen had op zijn beurt echter niet lang nodig om weer aan Norris voorbij te gaan. De tegenvallende starts van de Nederlander is echter iets wat we vaker zien dit seizoen. Gevraagd naar of Verstappen zichzelf opvreet doordat hij de leiding kort verloor, vertelt Horner tegenover de aanwezige media: "Hij wil het begrijpen: de feiten kennen en weten hoe het beter kan." Op de vraag hoe Horner het zelf ervaarde, klinkt het: "Ik dacht: oké, dat is niet fantastisch. Maar hij kwam in ieder geval door Copse", doelt hij op de bocht waar het in 2021 flink misging tussen Verstappen en Lewis Hamilton. "Toen hij door Copse was dacht ik, oké nu kan ik naar de pitwall." Meer lezen? Klik hier!

Teambazen willen wijziging sprintraceformat, F1 denkt na over beloning voor 'Grand Slam'

Het sprintraceformat dat dit seizoen in de Formule 1 zes keer wordt gebruikt lijkt voor volgend seizoen weer op de schop te gaan. De teambazen hebben een voorstel gedaan waardoor het sprintraceweekend weer zou veranderen. Er zou nagedacht worden over de beschikbare banden en de parc fermé-regels, maar er wordt ook gekeken naar de verschillende sessies die tijdens zo'n raceweekend verreden worden. Aangezien het er ook zes zullen zijn in 2024, heeft dit nogal wat impact op het seizoen en is het voor zowel de teams als de FIA en de Formule 1 van belang dat er duidelijkheid is voor het seizoen 2024 begint. Daarnaast is F1 CEO Stefano Domenicali ook van een plan een prijs te bedenken voor een 'Grand Slam' tijdens een raceweekend en is het de bedoeling dat het in september duidelijk wordt waar de zes sprintraces in 2024 worden gehouden. Meer lezen? Klik hier!

Brundle vindt ontslag De Vries spijtig om te zien: "Hij is beter dan dat"

Red Bull Racing en AlphaTauri maakten afgelopen dinsdag bekend dat Nyck de Vries per direct vervangen wordt door Daniel Ricciardo. Red Bull-topman Helmut Marko en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner waren al langer openlijk niet tevreden over de performance van de Nederlander, maar de succesvolle bandentest die Ricciardo op dinsdag verreed zou doorslaggevend zijn geweest om De Vries al na tien races op straat te zetten. "Nyck heeft niet één ronde gereden waarmee hij ons omver heeft geblazen. Dan heeft wachten ook geen zin meer", zo vertelde Marko onder andere. Formule 1-analist Martin Brundle heeft zijn twijfels bij die verklaring: "Je kunt de hele dag doorbrengen op een circuit dat al is ingereden door de Grand Prix. Het is niet representatief en ik geloof niet dat dat doorslaggevend is geweest", klinkt het tegenover Sky Sports News. "Het feit dat hij [Ricciardo] in de auto zat, zegt in de eerste plaats al wat je moet weten. Dat is duidelijk. Waarom zat hij er anders in? Ze hebben niet bepaald verborgen gehouden dat ze niet tevreden met De Vries waren." Meer lezen? Klik hier!

Ricciardo volgt honingpotten en krijgt applaus bij terugkeer in fabriek AlphaTauri

Daniel Ricciardo werd vandaag warm onthaald in de fabriek van Scuderia AlphaTauri. De 'Honey Badger' kreeg een komisch grote kaart om zijn nek en moest vervolgens plaatjes van honingpotten volgen. Eenmaal bij het laatste plaatje aangekomen, kwam hij in een grote ruimte terecht waar het personeel van de renstal uit Faenza stond om Ricciardo applaus te geven. De Australiër sprak ook nog direct de fans van AlphaTauri toe op de sociale media van het team: "Ciao tutti," zo begon hij in het Italiaans. "Hoe gaat het met iedereen? Ik werd hier begroet met een prachtige [sticker waarop staat] 'Welkom terug, Honey Badger'. Het is tien jaar geleden sinds ik hier voor het laatst was, toen het nog Toro Rosso was. En nu is het natuurlijk Scuderia AlphaTauri. Ik ben weer Italiaans aan het leren, ik ben weer lekker bezig met het accent. Het is mijn eerste dag in Faenza en ik kreeg een warm onthaal. Ik ben heel blij om hier weer te zijn." Meer lezen? Klik hier!