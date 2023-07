Lars Leeftink

Vrijdag 14 juli 2023 12:16 - Laatste update: 12:19

Het sprintraceformat dat dit seizoen in de Formule 1 drie keer wordt gebruikt lijkt voor volgend seizoen weer op de schop te gaan. De teambazen hebben een voorstel gedaan waardoor het sprintraceweekend weer zou veranderen. Daarnaast is F1 CEO Stefano Domenicali ook van een plan een prijs te bedenken voor een 'Grand Slam' tijdens een raceweekend en is het de bedoeling dat het in september duidelijk wordt waar de zes sprintraces in 2024 worden gehouden.

Volgens Motorsport.com zou het sprintraceformat weer op de schop kunnen gaan. Er zou nagedacht worden over de beschikbare banden en de parc ferme-regels, maar er wordt ook gekeken naar de verschillende sessies die tijdens zo'n raceweekend verreden worden. Aangezien het er zes zullen zijn in 2024, heeft dit nogal wat impact op het seizoen en is het voor zowel de teams als de FIA en de Formule 1 van belang dat er duidelijkheid is voor het seizoen 2024 begint.

Nieuw idee sprintraceformat

De teambazen zouden met het idee zijn gekomen om op vrijdag te kwalificeren voor de sprintrace, dan op zaterdag met de eerste sessie van de dag de sprintrace al te rijden en dan daarna op zaterdag te kwalificeren voor de race op zondag. Het zou betekenen dat het bij één vrije training blijft op vrijdag samen met een kwalificatie, dat er op zaterdag de sprintrace is met daarna een kwalificatie en op zondag wordt dan de Grand Prix verreden. In gesprek met Motorsport.com zegt Domenicali dat het wederom een verandering zou zijn, maar dat fans daar niet per se door afhaken. "We hebben dit geanalyseerd. Het risico zit 'm vooral bij de trouwe kijkers, die hun eigen gewoontes hebben, en niet zozeer bij de nieuwe fans, die veel meer openstaan voor veranderingen. Er is echter geen groot nieuws voor wat betreft het format. We willen de zes weekenden met een sprintrace vasthouden en de gewoonten van de trouwe fans respecteren."

Sprintraces en Grand Slam

In hetzelfde gesprek geeft Domenicali ook aan dat in september duidelijk gaat worden waar de zes sprintraces in 2024 gehouden worden. "Er zullen zes sprintraces zijn en die zullen we denk ik in september aankondigen, aangezien we in het weekend van de Belgische Grand Prix een vergadering van de F1 Commission hebben." Daarnaast heeft de Italiaan ook nog een ander idee. "Er is een voorstel dat ik graag wil doen, in lijn met het concept van de 'Grand Slam'. Het [idee] is dat de coureur die de twee pole-positions en twee zeges in het weekend pakt, erkend moet worden met iets extra's, iets wat weergeeft wat voor sportieve prestatie ze hebben neergezet."

Er is sprake van een 'Grand Slam' als een coureur tijdens een raceweekend pole position noteert, de race wint, de snelste ronde weet te bemachtigen en tijdens de hele race op P1 rijdt. Jim Clark is recordhouder met acht 'Grand Slams', voor Lewis Hamilton (6) en Alberto Ascari (5). Max Verstappen heeft er tot nu toe drie verzameld, waaronder in 2023 tijdens de Grand Prix van Spanje. Tijdens een sprintraceweekend zou het dan om pole position voor de sprintrace en de race gaan en de zege tijdens de sprintrace en de race. De snelste ronde en de hele race aan de leiding rijden zou dan niet noodzakelijk zijn, terwijl dit tijdens een normaal weekend wel zo is. Het voorstel wordt eerst nog bij de teams neergelegd, waardoor het dus nog alles behalve zeker is dat het ook gaat gebeuren.