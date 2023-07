Lars Leeftink

Vrijdag 14 juli 2023 11:15 - Laatste update: 11:28

Sergio Pérez is dit seizoen op papier de grootste uitdager van Max Verstappen, terwijl hij in 2022 ook een uitdager had moeten wezen van de inmiddels tweevoudig wereldkampioen. Niets bleek minder waar. Wat opvalt is dat het voor het derde seizoen op rij vooral fout lijkt te gaan in Europa.

Pérez staat al jaren bekend als een uitstekende coureur als de Formule 1 zich begeeft op stratencircuits. Het was deels ook de reden dat Pérez eind 2020 als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull werd aangekondigd. De Mexicaan was de eerste coureur in tijden die geen onderdeel was van de Red Bull-familie en aangetrokken werd als nieuwe coureur. Daarvoor probeerden Alex Albon en Pierre Gasly tevergeefs Daniel Ricciardo op te volgen en Verstappen uit te dagen of in ieder geval te ondersteunen. De vraag was of Pérez de Nederlander meer van dienst kon zijn toen hij eind 2020 van Racing Point kwam.

2021

In 2021 bleek Pérez vervolgens al van belangrijke waarde te zijn in de titelstrijd van Verstappen met Lewis Hamilton. Het was vooral dankzij de Nederlander zelf, maar zeker ook dankzij de aanwezigheid van Pérez dat Verstappen mee kon doen om de titel. De Mexicaan won zelf in Azerbeidzjan (stratencircuit) en kwam richting het einde van het seizoen echt in vorm door tijdens drie races achter elkaar derde te eindigen. De Mexicaan werd uiteindelijk vierde in het wereldkampioenschap met 190 punten en zou in Abu Dhabi nog een belangrijke rol spelen door Hamilton zo lang mogelijk op te houden op oudere banden. Uiteindelijk werd Verstappen, vooral door de late safety car, wereldkampioen door de race in Abu Dhabi te winnen. Toch was het ook tijdens dat seizoen te merken dat vooral het begin en einde van het seizoen goed was van de Mexicaan, en dat de periode in Europa (onder meer P16 in Silverstone, P19 in Spa, DNF in Hongarije, P8 in Zandvoort, P9 in Rusland) niet zijn beste fase van het seizoen is.

2022

Toch was het pas vanaf 2022 dat Pérez zelf echt aan een kampioenschap begon te denken. De Mexicaan begon goed aan 2022 en behaalde vijf podiumplekken tijdens de eerste acht races. Er zat zelfs een zege in Monaco (stratencircuit) tussen, waarna de Mexicaan een contractverlenging kreeg tot eind 2024. Toen de Formule 1 echter na Azerbeidzjan aan een lange reeks in Europa begon, met normale circuits, werd het gat tussen Pérez en Verstappen (dat na Azerbeidzjan maar 21 punten was) snel groter. De Mexicaan viel uit in Oostenrijk en kwam vaak niet verder dan P4, P5 of P6. Richting het einde van 2022 won hij nog in Singapore (stratencircuit) en vond hij wel weer wat van zijn vorm terug in Azië en het Midden-Oosten om het seizoen af te maken (vier podiumplekken tijdens de laatste zes races), maar het gat met Verstappen kwam uiteindelijk uit op bijna 150 punten.

2023

In 2023 dreigt dit gat alleen maar groter te worden. Pérez begon tijdens de eerste vijf races wederom goed aan het seizoen en stond na vier races zelfs op gelijke hoogte met Verstappen qua zeges (twee om twee). De Mexicaan won in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan (twee stratencircuits) en eindigde verder op P2 in Bahrein en Miami. Vanaf Monaco, wederom het begin van een lange reeks in Europa, was de vorm van Pérez compleet verdwenen. Nog extremer dan in 2022 het geval was. Het ging dit seizoen echter vooral fout op zaterdag, want de Mexicaan heeft al vijf zaterdagen achter elkaar Q3 niet gehaald met de beste auto van de grid. Terwijl Pérez bezig was met vijf inhaalraces, met P16, P4, P6, P3 en P6 als eindresultaat, heeft Verstappen zes races op rij gewonnen en is het gat gegroeid naar 99 punten. Het niveau van Verstappen is ongeëvenaard, maar dat geldt ook voor de RB19. De auto waar ook Pérez in rijdt. Zijn prestaties hebben gezorgd voor veel geruchten over een vervanger in 2024, iets wat door Red Bull-adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner al tegen is gesproken.

Zorgen voor 2024?

Voor nu lijkt het er dan ook op dat de Mexicaan in 2024 ook gewoon teamgenoot zal zijn van Verstappen, simpelweg omdat hij nog een contract heeft voor volgend jaar. Toch zijn de geruchten dankzij zijn recente prestaties wel toegenomen. Wie buiten het huidige team van Red Bull kijkt, ziet dat de geruchten omtrent een mogelijke komst van Lando Norris steeds hardnekkiger worden, ondanks dat ook hij nog tot eind 2025 een contract heeft bij McLaren. Alex Albon, die in 2022 en 2023 goed presteert bij Williams, wordt ook vaak genoemd. De voormalig coureur van Red Bull heeft echter ook nog voor meerdere jaren een contract bij het team waar hij nu voor actief is. Ook de naam van Charles Leclerc komt soms langs, maar de Monegask heeft zelf a aangegeven ondanks het huidige seizoen vol tegenvallers ook na het aflopen van zijn contract (eind 2024) bij Ferrari te willen blijven. Voor nu lijken deze drie namen niet realistisch en is het pad richting een overstap een stuk lastiger vanwege mogelijke onderhandelingen met McLaren, Williams en Ferrari. Er zijn twee coureurs binnen Red Bull Racing waarbij het allemaal een stuk eenvoudiger is om ze naast Verstappen te zetten.

De twee grootste concurrenten

Daniel Ricciardo krijgt bij AlphaTauri namelijk de kans om tijdens de komende 12 races te bewijzen dat hij het niveau heeft waar Red Bull naar op zoek is. De Australier heeft sinds zijn vertrek bij Red Bull niet meer zijn niveau kunnen halen, maar krijgt nu de kans om zich te bewijzen. Yuki Tsunoda is daarnaast de andere optie. De Japanner is dit seizoen voor het eerst de leider van AlphaTauri en maakt een volwassenere indruk in 2023 dan de voorgaande twee seizoenen. Hij liet De Vries kansloos in de onderlinge duels en maakt er het beste van in misschien wel de minste auto van de grid. Hij krijgt nu echter met Ricciardo wel een ervaren concurrent naast zich, wat voor de Japanner de volgende manier is om zich te bewijzen richting Red Bull. Voor nu lijken Ricciardo en Tsunoda dus de grootste en meest realistische concurrent te zijn van Pérez voor 2024, waardoor de Mexicaan toch ook de druk zal voelen om de komende maanden de tweede plek in het kampioenschap in ieder geval veilig te stellen. Iets wat vorig jaar niet lukte na een spannend duel met Leclerc.