Maandag 29 mei 2023 11:12 - Laatste update: 11:14

Sergio Pérez maakte in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco een flinke klapper mee in Sainte-Dévote. De titelkandidaat moest daarom op het circuit waar inhalen zo vreselijk lastig is, de race vanaf de twintigste en laatste positie aanvangen. Maar het uiteindelijk puntloze resultaat van de Mexicaanse coureur was misschien niet de enige manier waarop de concurrentie van Red Bull Racing haar voordeel kon halen uit de crash.

Pérez maakte maar liefst vijf pitstops in de race op de straten van Monte Carlo. Hij had een nieuwe voorvleugel nodig, toen hij achterop Kevin Magnussen was gereden in de Nouvelle Chicane, en een gok op full wets pakte ook niet goed uit. Hij werd geklasseerd als zestiende op twee ronden achterstand van teamgenoot Max Verstappen.

Het belangrijkste is hetgeen wat je nooit ziet

Wanneer een coureur tot stilstand komt na een ongeluk op de baan in Monaco, wordt de Formule 1-bolide met een kraan hoog de lucht in gehesen in plaats van weggetakeld met een manitou of verreiker, of achterop een vrachtwagen gezet. Op die manier is de vloer goed te zien en dat is een ontzettend belangrijk onderdeel van een Formule 1-auto, en wellicht ook waar het geheim van de snelheid van de Red Bull RB19 ligt. "Met deze reglementen zijn de belangrijkste onderdelen degenen die je normaal gesproken niet te zien krijgt," vertelde Andrew Shovlin, trackside engineering director van Mercedes, tegenover de aanwezige media. "De teams zullen dus heel erg geïnteresseerd zijn in dat soort foto's. Monaco is een goede kans om dat soort foto's te kunnen maken," legde hij uit over de beelden van de nasleep van de crash van Pérez.

Geweldige foto's

"Natuurlijk zijn er een aantal geweldige foto's!", aldus een enthousiaste Tom McCullough, de performance director van Aston Martin. "Ik weet zeker dat de aerodynamici alle auto's die de lucht in zijn gehesen, zullen bekijken. De aerodynamici willen ook nooit dat [de vloer] gezien wordt. Je leert al veel van alleen maar zien hoe de plank slijt."

Dave Robson, het hoofd van vehicle performance bij Williams, blijft realistisch en denkt dat de Red Bull lastig te kopiëren zal zijn: "Het lijkt zo complex op een 2D-foto, vanwege de manier waarop het licht valt. Het zal dus niet uit te vogelen zijn."