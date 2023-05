Vincent Bruins

Toto Wolff was niet bepaald blij met de marshals na de crash van Lewis Hamilton in de derde vrije training voor de Grand Prix van Monaco. De Mercedes-bolide van de zevenvoudig wereldkampioen slingerde heen en weer toen deze eenmaal aan de kraan hing. Daarnaast was de vloer van de W14 voor iedereen te zien.

De teambaas had liever dat de beschadigde auto van Hamilton gewoon achterop een vrachtwagen werd gezet. Hij wil natuurlijk dat de concurrentie zo weinig mogelijk van de Mercedes ziet en de vloer is een uiterst belangrijk onderdeel van deze generatie Formule 1-auto's.

Cirque du Soleil

"Wie degene ook is die de kraan bestuurde, heeft waarschijnlijk bij de Cirque du Soleil gewerkt," grapte Wolff tegenover de aanwezige media. "Maar eerlijk gezegd, ik begrijp het nog steeds niet. De auto stond gewoon nog op de baan. Ze hadden hem achterop een vrachtwagen kunnen zetten. Zo laat je aan iedereen in de wereld de auto zien. Dat was op zijn zachtst gezegd suboptimaal voor ons."

Niet uithalen naar stewards

De 51-jarige Oostenrijker benadrukte nog wel dat hij het niet als kritiek richting de marshals bedoelde: "Iedereen doet zijn best en ik wil niet zo'n teambaas zijn die uithaalt naar de stewards die ook maar gewoon hun werk doen."

De schade aan de bolide van Lewis Hamilton viel relatief mee en het was op tijd gerepareerd voor de kwalificatie waarin de Brit zesde werd, maar hij zal als vijfde starten na de gridstraf van Charles Leclerc. Zijn teamgenoot George Russell zal de Grand Prix van Monaco aanvangen vanaf de achtste plek.