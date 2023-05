Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 26 mei 2023 20:04

Lewis Hamilton kijkt met een enigszins positief gevoel terug op de vrijdag in Monaco. De Mercedes-coureur had gehoopt nog iets verder naar voren te staan, maar is desalniettemin niet ontevreden. Hij weet namelijk precies wat het team moet verbeteren.

Het team van Mercedes heeft dit weekend een aantal nieuwe upgrades meegenomen naar Monte Carlo. De updates stonden eigenlijk gepland voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De race in Imola werd echter afgelast vanwege de overstromingen in Noord-Italië, waardoor de updates opgeschoven zijn naar het raceweekend in Monaco. Tot op heden verloopt het raceweekend in de dwergstaat redelijk voor Hamilton. De Brit klokte in VT1 de derde tijd en in VT2 de zesde tijd. ER is dus nog genoeg ruimte voor verbetering.

Artikel gaat verder onder video

"Ik denk dat we veel data hebben", reageert Hamilton na de tweede vrije training op vrijdag. "Het is niet de ideale plek om een upgrade te testen, maar de auto voelde over het algemeen goed aan. Ik denk dat het een beetje jammer is dat we aan het einde van de sessie niet zo dichtbij zaten als ik had gehoopt, maar we voelden zeker de verbeteringen. We moeten gewoon doorgaan en kijken of we meer uit de auto kunnen halen."

Mercedes op zoek naar meer snelheid

"Tijdens VT1 dacht ik dat we er wellicht goed voor stonden, maar om de één of andere reden ziet het er altijd goed uit in VT1. Tijdens deze sessie zaten we er bijna een halve seconde vanaf, ik denk dat dat wellicht drie tienden had kunnen zijn, maar ik denk niet dat we echt een halve seconde hebben. We zullen zien. We gaan eraan werken en kijken of we er vanavond nog meer uit kunnen persen."

OOK INTERESSANT: Verstappen ziet concurrentie dichterbij komen: "Hebben nog iets meer nodig"

Hamilton weet vrij zeker waar het bij Mercedes mis gaat en waar het team dus nog tijd kan winnen. "Het is mij heel duidelijk waar het gebrek aan prestatie zit. Daar gaan we het over hebben tijdens de debriefing. We zullen de koppen bij elkaar steken en proberen uit te vinden hoe we het kunnen doen met wat we hebben. Maar hopelijk geeft dit ons een basis om vooruit te komen."