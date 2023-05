Kimberley Hoefnagel

Max Verstappen kan met een tevreden gevoel terugkijken op de vrijdag in Monte Carlo. De Red Bull-coureur begon de dag met een moeizame eerste vrije training, maar was na afloop van de tweede vrije training een stuk positiever.

Het raceweekend in Monaco begon erg moeizaam voor Verstappen en het team van Red Bull Racing. De Nederlander was tijdens de eerste vrije training niet blij met de set-up van de auto en moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde tijd. De tweede vrije training verliep gelukkig een stuk optimistischer voor de 25-jarige coureur. Verstappen klokte de snelste tijd en wist de beide Ferrari's nipt achter zich te houden. Teamgenoot Sergio Pérez bracht het er minder positief vanaf, hij klokte de zevende tijd.

"De tweede vrije training was veel beter dan de eerste", vertelt Verstappen op zijn website Verstappen.com. "De auto was veel competitiever. Vergeleken met Ferrari komen we nog wel wat tekort wat betreft hoe de auto zich gedraagt op de kerbstones en hobbels. Dat is iets waar we aan moeten werken voor morgen, want je ziet dat ze erg dichtbij zijn. Ook de Aston Martins zijn dichtbij. We hebben nog iets meer nodig om ze voor te blijven."

Moeilijke start, goed einde

Tijdens de eerste vrije training werd al snel duidelijk dat Verstappen niet tevreden was met zijn wagen. De Nederlander liet zichzelf namelijk meermaals kritisch uit over de boordradio. Naar aanleiding van die kritiek heeft Red Bull de nodige dingen aangepast, waarna de auto later op de dag een stuk beter aanvoelde. "De auto was beter om in te rijden, dus dan kun je meer pushen en dichter bij de vangrails komen. Over het algemeen was het een moeilijke start, maar een goed einde."