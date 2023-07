Vincent Bruins

Voor de Britse Grand Prix dit weekend zijn er nieuwe banden van Pirelli geïntroduceerd in de Formule 1. De Italiaanse fabrikant had de banden al geproduceerd en gehomologeerd, maar besloot bij de FIA te komen met het plan om de introductie te vervroegen uit veiligheidsoverwegingen. Sergio Pérez is er echter niet van overtuigd dat het uit veiligheid is gebeurd.

Pirelli heeft gezien dat de auto's in de koningsklasse momenteel meer downforce genereren dan verwacht, en dus wilde het toekomstige problemen voorkomen. Hoe meer downforce een auto genereert, hoe sneller deze door de bocht kan en hoe meer druk er op de banden staat. De hoeveelheid downforce die momenteel wordt gegenereerd, is naar verluidt gelijk aan wat Pirelli pas aan het einde van dit seizoen had verwacht.

Goedkeuring FIA en teams

Pirelli besloot daarom eerder dit jaar zo snel mogelijk in te grijpen om toekomstige problemen met de banden te voorkomen. Deze zomer wordt er onder warme weersomstandigheden geracet op een aantal circuits waar een boel bochten op hoge snelheid worden genomen. Denk hierbij aan Silverstone, Spa-Francorchamps en natuurlijk ook Zandvoort. Pirelli kwam bij de FIA met het voorstel om een nieuwe, sterkere constructie van de band te introduceren voor de Britse Grand Prix. De FIA en de teams keurden het plan goed. De compounds zelf zijn niet veranderd; het gaat puur om de constructie.

Karakteristieke verandering

"Ik denk dat ze deze bandenconstructie hebben gedaan om een paar teams meer voordeel te geven," vertelde Pérez tegen de aanwezige media in aanloop naar het weekend op Silverstone. "Ik denk dat iemand hier wel van gaat verbeteren. Of wij dat gaan zijn of andere teams, dat weet ik niet, maar er is hoe dan ook zeker weten een karakteristieke verandering in de band, zeker op hoge snelheden, voelen we." De nieuwe constructie werd door alle teams al aan de tand gevoeld in een vrije training in Spanje. "Het zal ook interessant zijn om te zien wat er gebeurt met de bandenslijtage, want dat hebben we nog niet echt kunnen testen."