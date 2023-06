Remy Ramjiawan

Maandag 19 juni 2023 17:11

De Italiaanse regering heeft stappen genomen om te voorkomen dat bandenleverancier Pirelli in volledige controle van een Chinees staatsbedrijf zou komen. De beslissing maakt deel uit van maatregelen die de Italiaanse regering heeft aangekondigd, om de onafhankelijkheid van Pirelli te beschermen.

De huidige bandenleverancier van de Formule 1 is al sinds 2011 actief in de koningsklasse van de autosport. In 2015 werd het bedrijf voor 7,1 miljard euro verkocht aan een groep investeerders, waaronder Camfin en ChemChina. Laatstgenoemde werd in 2021 overgenomen voor Sinochem, een Chinees staatsbedrijf. Dat bedrijf is inmiddels al de grootste aandeelhouder met een belang van 37 procent. Ook investeringsfonds Silk Road is in handen van de Chinese overheid en dat bedrijf bezit 9 procent van de aandelen van Pirelli.

Artikel gaat verder onder video

Italiaanse regering blokkeert overname

Hoewel het Chinese staatsbedrijf dus al een flinke vinger in de pap heeft bij de bandenleverancier, heeft de Italiaanse regering ervoor gezorgd dat die invloed niet verder wordt uitgebreid. De BBC heeft een verklaring van Pirelli aan haar investeerders onderschept. Daarin stelt de fabrikant dat Italië heeft bepaald dat alleen Camfin een kandidaat mag voordragen voor de rol van CEO. Camfin is een bedrijf dat onder leiding staat van Pirelli-baas Marco Tronchetti Provera. Daarnaast moet Pirelli vanaf heden alle grote wijzigingen in het bestuur, melden aan de Italiaanse overheid.

Competitie in de Formule 1

De rol van Pirelli in de Formule 1 is voorlopig ook nog veilig, maar dat kan vanaf 2025 ook gaan veranderen. Zo zou Bridgestone zich hebben aangemeld om vanaf die periode het rubber aan de koningsklasse te leveren. Het Japanse bandenmerk heeft daarmee gereageerd op de uitgeschreven tender van de Formule 1. Ook Pirelli heeft zich aangemeld voor de nieuwe periode en de beleidsbepalers van de sport zullen uiteindelijk de knoop doorhakken.