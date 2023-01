Sergio Pérez: van net niet goed genoeg naar ideale teamgenoot Verstappen

Lars Leeftink

Donderdag 26 januari 2023 16:54

Sergio Pérez moest lang wachten op een kans bij een topteam en op een auto waarmee hij zeges kon boeken, maar de afgelopen twee seizoenen won hij drie races en eindigde hij hoog in het kampioenschap. Vandaag is de Mexicaan 33 jaar oud geworden.

Sinds zijn komst bij Red Bull Racing heeft Pérez veel persoonlijke records weten te vestigen en persoonlijke hoogtepunten gekend. Pérez had in eerste instantie wat hulp nodig om in de Formule 1 te komen, iets wat hem onder meer dankzij de invloed van zijn vader lukte, waarna hij vervolgens jaren op een echte kans in de top van de sport moest wachten. Het verhaal van de 'ideale teamgenoot' van Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Het droomscenario voor elk team tijdens het seizoen 2023

Jeugd

Nadat Pérez in 2004 echt met racen begonnen was (in de Formula Dodge Series), reed de Mexicaan onder meer in de Formule BMW, de Britse Formule 3 en de GP2 Asia Series. In 2009 en 2010 mocht hij namens Arden en Addax meedoen aan de GP2. De resultaten waren tijdens zijn eerste seizoen, in 2009, niet echt indrukwekkend. Hij werd met 22 punten twaalfde en viel nog niet erg op. In 2010 werd dit wel anders. Hij werd tweede in het kampioenschap met 71 punten en won vijf races. De winnaar van het kampioenschap tijdens dat seizoen was Pastor Maldonado, maar Pérez versloeg toen onder meer Jules Bianchi en Sam Bird in het klassement. In 2011 was het mede door dit seizoen tijd voor de Formule 1.

Debuut

Zijn debuutjaar namens Sauber verliep redelijk. Pérez werd een keer zevende, een keer achtste en een keer negende en zou uiteindelijk met 14 punten op de zestiende plaats terechtkomen. In 2012, ook bij Sauber, maakte hij meer indruk. Pérez werd onder meer derde tijdens de Grand Prix van Canada en tweede tijdens de Grand Prix van Italië en Maleisië. Met 66 punten eindigde Pérez op de tiende plaats, waardoor hij een jaar later de overstap naar een ander team zou maken.

De Mexicaan besloot de overstap te maken naar McLaren. Het avontuur bij McLaren zou echter van korte duur zijn. In 2013 eindigde Pérez op de elfde plaats met 49 punten, een minder seizoen dan in 2012 dus bij Sauber. Verder dan tussen plekken vijf en tien kwam de Mexicaan tijdens de races van dat seizoen niet. Na een mislukt 2013 zou Pérez echter weer een overstap maken en voor een langere periode bij hetzelfde team blijven.

Force India/Racing Point

Dit team bleek Sahara Force India, later Racing Point, te zijn. Pérez zou daar vanaf 2014 tot en met 2020 rijden. Tijdens die seizoenen was Pérez een stabiele factor. De Mexicaan eindigde tiende, negende, zevende, zevende, achtste en tiende in het kampioenschap namens het team, en haalde vaak het podium. Alleen in 2016 en 2019 was Pérez niet tijdens minimaal één race op het podium terug te vinden. In 2020, toen onder de naam BWT Racing Point, maakte Pérez het meest indruk. De Mexicaan werd vierde in het kampioenschap met 125 punten en won in Bahrein tijdens de slotfase van het seizoen zijn allereerste race in de Formule 1. Het bleek het begin van een fantastische periode te zijn voor Pérez.

Red Bull Racing

Dankzij dit seizoen kreeg Pérez namelijk de kans om naar een topteam te gaan: Red Bull Racing. Daar waar Red Bull met hem als doel had om eindelijk een goede tweede coureur naast Verstappen te vinden, was voor Pérez het wereldkampioenschap zelf niet uitgesloten. In 2021 en 2022 kwam hij niet in de buurt van dit doel en werd hij vierde en derde in het wereldkampioenschap. Met zeges in Azerbeidzjan (2021), Monaco en Singapore (2022) boekte hij echter wel drie zeges en haalde hij meerdere malen het podium. Zeker in 2022 stond de Mexicaan vaak op P2 en moest hij Charles Leclerc in het kampioenschap net voor laten gaan voor de tweede plaats in de stand. Pérez speelde in beide seizoenen echter wel een belangrijke rol in het kampioenschap van Verstappen (2021 en 2022) en Red Bull (2022).

2023

In 2023 gaat de 33-jarige Pérez wederom een poging wagen zelf om het kampioenschap te vechten. Het zal niet gemakkelijk worden, aangezien Verstappen lastig te verslaan is en ook Mercedes en Ferrari in 2023 een grotere uitdagingen zullen vormen. De vraag is echter vooral hoe de verhoudingen achter de schermen nu zijn, iets wat veel mensen zich afvragen na de gebeurtenissen in Brazilië eind vorig jaar. Voor nu is de vraag vooral of Pérez in 2023 een volgende stap in zijn carrière kan zetten, en gezien het verloop van de carrière van de Mexicaan is dit zeker niet uitgesloten.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)