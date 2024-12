Helmut Marko heeft zich uitgelaten over de onderhandelingen met Sergio Pérez die Red Bull Racing moest voeren om het contract te kunnen beëindigen voor het seizoen 2025 en daarna. Ook gaat de Oostenrijker in op de toekomst van de Mexicaan.

In gesprek met Sport.de zegt Marko dat de onderhandelingen zolang bleken te duren, omdat er wat lastige dingen in het contract van de Mexicaan stonden. "Er stonden wat dingen in het contract. Uiteindelijk zijn we tot een acceptabel bedrag voor beide partijen gekomen. Hij was een Formule 1-coureur", sluit Marko veelzeggend af. Een bedrag noemt hij niet, maar dat het een behoorlijk bedrag is geweest lijkt wel duidelijk.

Pérez zag terugval bij Red Bull niet aankomen

Volgens Marko kwam de terugval van Pérez na de goede start van 2024 zelfs voor de Mexicaan zelf als een verrassing en heeft hij het vanaf de races in Europa nooit kunnen herstellen. "Hij zag het in het begin niet aankomen. Hij had altijd de hoop dat hij zijn oude vorm weer zou kunnen hervinden. Dat is hem helaas niet gelukt en dan merk je al snel dat het verstandig is om de wegen te laten scheiden. Ik denk dat hij nog wel voldoende opties zal hebben in de toekomst."

Marko over toekomst Pérez

Wat Pérez gaat doen in 2025 is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn geruchten dat Pérez al contact zou hebben gehad met Ferrari voor een stoeltje in WEC (World Endurace Championship), maar deze zijn ook alweer ontkracht. Marko denkt echter dat hij genoeg opties zal hebben. "Hij heeft nog altijd de hoop om in de Formule 1 te rijden, maar voor volgend jaar zijn alle stoeltjes al bezet. Hij heeft echter heel erg veel ervaring, dus er kan altijd nog wat op zijn pad komen."

