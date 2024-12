Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de eerste seizoenshelft van 2025

De beschikbare windtunneluren voor alle F1-teams gedurende de winterstop en de eerste seizoenshelft van 2025, rekening houdend met de uitslag bij de constructeurs na het seizoen 2023, zijn inmiddels bekend doordat de uitslag bij de constructeurs nu bekend is. De balans kan dus opgemaakt worden voor de komende periode.

De FIA probeert via de stand bij de constructeurs te bepalen hoeveel tijd de teams krijgen in de windtunnel. Dit om het veld meer bij elkaar te brengen en de teams achterin een voordeel te geven. De FIA schat dat er in totaal 40 'runs' voor het gebruik van de windtunnel zijn, waarbij elke 'run' acht uur duurt. Voor een team komt 100 procent van de windtunneltijd dus overeen met ongeveer 40 runs. Hoe verder je achterin zit, hoe meer runs je krijgt. Dit levert de volgende verdeling op in percentages.

Stand in de windtunnel na seizoen 2024

Vanwege het kampioenschap van McLaren tijdens het seizoen 2024 zal het team deze winter en tijdens de openingsfase van het seizoen 2024 70% tijd in de windtunnel hebben. Na McLaren krijgt Ferrari 75% van de maximale tijd, omdat het team tweede is geworden bij de constructeurs. Red Bull, dat derde werd na twee kampioenschappen op rij te hebben gewonnen, gaat aan de slag met 80%, terwijl Mercedes en Aston Martin met 85% en 90% testtijd in de windtunnel aan de slag gaan richting het nieuwe jaar.

De rest

Als we kijken naar de overige vijf teams, dan komt Alpine net zoals vorig jaar op de zesde plaats terecht. Dit betekent dat ze 95% van de testtijd in de windtunnel krijgen. De top tien wordt afgemaakt door Haas (100%), Visa Cash App RB (105%), Williams (110%) en Kick Sauber (115%). Deze fase zal van start gaan vanaf januari 2024, waardoor de teams het in december nog moeten doen met de percentages die ze de afgelopen maanden ook al hadden.

Vooral McLaren gaat er qua tijd dus op achteruit (85% naar 70%), wat ook geldt voor Haas (115% naar 100%). Mercedes, Red Bull en Williams zullen juist meer tijd in de windtunnel hebben ten opzichte van vorig jaar. Aston Martin, Alpine en Visa Cash App RB hebben precies hetzelfde aantal ten opzichte van vorig jaar omdat ze op precies dezelfde plaats in het kampioenschap eindigde.

Overzicht tijd windtunnel

Team Tijd windtunnel

Eerste seizoenshelft 2024 Tijd windtunnel

Eerste seizoenshelft 2025 McLaren 85% 70% Ferrari 80% 75% Red Bull 70% 80% Mercedes 75% 85% Aston Martin 90% 90% Alpine 95% 95% Haas 115% 100% Visa Cash App RB 105% 105% Williams 100% 110% Kick Sauber 110% 115%

