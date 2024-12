Sergio Pérez weet sinds deze week dat hij definitief zijn stoeltje voor het seizoen 2025 in F1 kwijt is bij Red Bull Racing. Terwijl Liam Lawson zijn stoeltje over gaat nemen en de Nieuw-Zeelander bij VCARB wordt opgevolgd door Isack Hadjar, zou Pérez al dicht in de buurt zijn van een stoeltje voor 2025.

Pérez leek eigenlijk al een tijdje op weg naar de uitgang, iets wat deze week officieel werd gemaakt. Lawson krijgt het stoeltje naast Max Verstappen, terwijl Hadjar zijn F1-debuut gaat maken en naast Yuki Tsunoda mag rijden bij het zusterteam van Red Bull. Het is onderdeel van het enorme aantal veranderingen voor het seizoen 2025 in F1, een seizoen waarin maar twee teams hun line-up van 2024 hebben gehouden: McLaren en Aston Martin. Pérez moest dus op zoek naar iets anders en lijkt dit al snel gevonden te hebben.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over relatie Verstappen en Hamilton: 'Zouden ze samen Kerst vieren?'

Pérez spreekt met Ferrari

Dit weet het Spaanse Marca namelijk te melden. Volgens de Spaanse site zou Pérez namelijk in gesprek zijn met Ferrari. Dit zou dan niet gaan om een stoeltje in F1, aangezien Charles Leclerc en Lewis Hamilton die al hebben bemachtigd, en ook niet als reservecoureur. Pérez zou aan de slag gaan in de WEC (World Endurance Championship) namens het Italiaanse team.

Pérez wil in 2026 weer terug naar F1

Pérez ziet dit echter niet als een definitief afscheid van F1 en als langdurige stap naar het enduraceracen, maar meer als tussenstop en invulling voor 2025. In 2026, het jaar van het nieuwe motorische tijdperk in F1, wil de Mexicaan terugkeren op de grid. De grote stoelendans in 2024 voor het seizoen 2025 heeft in het nadeel van Pérez uitgepakt, maar hij hoop dat de stoelendans in 2025 - die toch minder extreem zal zijn dan het Silly Season van dit seizoen - dit keer juist goed voor hem uit gaat pakken.

Gerelateerd