Vrijdag 14 juli 2023 08:29 - Laatste update: 08:49

Lando Norris wordt sinds kort regelmatig gelinkt aan een mogelijke overstap naar Red Bull Racing, om daar het stoeltje naast Max Verstappen te vullen. De Brit heeft nu - in ieder geval onder zijn volgers - zelf olie op het vuur gegooid.

Norris maakte zijn Formule 1-debuut in 2019 en is zodoende alweer bezig aan zijn vijfde jaar in de sport. De 23-jarige coureur rijdt sinds dag één bij het team van McLaren, waar hij inmiddels is uitgegroeid tot de grote man binnen het team. De Britse formatie heeft zich de afgelopen jaren echter niet kunnen meten met de topteams. Norris is hierdoor nog altijd op jacht naar zijn eerste overwinning in de koningsklasse en heeft tot op heden zes podiumplaatsen achter zijn naam staan.

Sergio Pérez

Het moge echter duidelijk zijn dat Norris één van de meest getalenteerde coureurs op de grid is. Met name met het oog op de toekomst is de Brit gezien zijn leeftijd dan ook voor veel teams een interessante naam. De laatste tijd wordt Norris regelmatig aan een mogelijke overstap naar Red Bull Racing gelinkt, waar hij het stoeltje van Sergio Pérez naast Max Verstappen zou moeten vullen. De Mexicaan staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap, maar kent geen goed seizoen.

Instagram

De grote achterban van Norris ziet een overstap naar Red Bull Racing wel zitten, zo blijkt op social media. Norris heeft de geruchten nu zelf namelijk gevoed door zowel Red Bull Racing als AlphaTauri te volgen op Instagram. In principe nietszeggend uiteraard, maar Norris volgde jarenlang alleen McLaren op Instagram, en nu dus alleen McLaren, Red Bull Racing en AlphaTauri.

