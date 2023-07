Jan Bolscher

Vrijdag 14 juli 2023 09:26 - Laatste update: 10:21

Het Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Singaporese miljardair Ong Ben Seng, de man achter de Grand Prix van Singapore.

Het arrestatiebevel is onderdeel van een onderzoek naar de Minister van Transport, S. Iswaran. Iswaran wordt onder de loep genomen vanwege eventuele betrokkenheid bij corruptie. Ben Seng en Iswaran vormen beiden een belangrijke schakel achter de organisatie van de Grand Prix van Singapore. Eerstgenoemde is daarnaast topman binnen de hotelketen Hotel Properties Limited (HPL). Hij is gevraagd om informatie te delen over zijn interactie met Iswaran, iets wat hij volgens een woordvoerder van HPL inmiddels heeft gedaan.

Grand Prix van Singapore

Er zijn geen aanklachten tegen Ben Seng zelf ingediend. Wel heeft hij een borgsom van 100.000 SGD (ruim 67.000 euro) betaald als garantie dat hij niet vlucht. Momenteel is Ben Seng namelijk niet in Singapore vanwege een zakenreis. Zodra hij voet zet op eigen bodem, zal hij zijn paspoort inleveren. Het is op dit moment niet duidelijk of de Grand Prix van Singapore onderdeel uitmaakt van het onderzoek. De race op het Marina Bay Street Circuit staat gepland voor zondag 14 september.