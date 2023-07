Ricciardo volgt honingpotten en krijgt applaus bij terugkeer in fabriek AlphaTauri

Vincent Bruins

Vrijdag 14 juli 2023 20:45

Daniel Ricciardo werd vandaag warm onthaald in de fabriek van Scuderia AlphaTauri. De 'Honey Badger' kreeg een komisch grote kaart om zijn nek en moest vervolgens plaatjes van honingpotten volgen. Eenmaal bij het laatste plaatje aangekomen, kwam hij in een grote ruimte terecht waar het personeel van de renstal uit Faenza stond om Ricciardo applaus te geven.

De Australiër zal de rest van het seizoen, op leenbasis van Red Bull Racing waar hij momenteel reservecoureur is, invallen bij AlphaTauri. Hij vervangt Nyck de Vries die eerder deze week de laan werd uitgestuurd. Yuki Tsunoda heeft vanaf de Grand Prix van Hongarije dus een nieuwe teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Cirkeltje rond

Na een half seizoen als invaller bij Hispania Racing Team in 2011 kwam Ricciardo twee jaar voltijds uit voor Toro Rosso, de oude naam van AlphaTauri. Hij werd achttiende in de eindstand in 2012 en een jaar later werd hij veertiende in het kampioenschap. Voor 2014 maakte Ricciardo de promotie naar Red Bull Racing. Hij won zeven Grands Prix voor de energydrankfabrikant, voordat hij de overstap maakte naar Renault wat hij na twee seizoenen al inruilde voor McLaren. Met het team uit Woking won hij de Italiaanse Grand Prix van 2021, maar al gauw begonnen de prestaties tegen te vallen. McLaren tekende Oscar Piastri voor 2023 en dus kwam Ricciardo zonder stoeltje te zitten. Nu is de 34-jarige uit Perth weer terechtgekomen in Faenza.

welcoming @danielricciardo back 🏠 he got the new badge, followed the honey pot and… 🤗 pic.twitter.com/xoOYXwYetP — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 14, 2023

OOK INTERESSANT: Brundle vermoedt dat Red Bull-zitje tot de mogelijkheden behoort voor Ricciardo

Ciao tutti

Na het volgen van de honingpotten door de fabriek in Faenza en na het warme onthaal, sprak Ricciardo ook nog direct de fans van AlphaTauri toe op de sociale media van het team: "Ciao tutti," zo begon hij in het Italiaans. "Hoe gaat het met iedereen? Ik werd hier begroet met een prachtige [sticker waarop staat] 'Welkom terug, Honey Badger'. Het is tien jaar geleden sinds ik hier voor het laatst was, toen het nog Toro Rosso was. En nu is het natuurlijk Scuderia AlphaTauri. Ik ben weer Italiaans aan het leren, ik ben weer lekker bezig met het accent. Het is mijn eerste dag in Faenza en ik kreeg een warm onthaal. Ik ben heel blij om hier weer te zijn."