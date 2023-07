Jan Bolscher

Vrijdag 14 juli 2023 10:39

Martin Brundle vermoedt dat het feit dat Daniel Ricciardo het restant van het huidige Formule 1-seizoen in de AlphaTauri zal zitten, een voorbode is op een eventueel stoeltje bij Red Bull Racing.

Red Bull Racing en AlphaTauri kondigden afgelopen dinsdag aan dat Ricciardo per direct het stoeltje van Nyck de Vries overneemt. Men was niet tevreden over de prestaties van de Nederlander en besloot hem daarom al na tien races op straat te zetten. Alhoewel het geen geheim was dat met name Red Bull-topman Helmut Marko en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner niet onder de indruk waren van de performance van De Vries, zorgde de plotselinge aankondiging toch voor opgetrokken wenkbrauwen.

Artikel gaat verder onder video

Ricciardo naar AlphaTauri

Niet alleen omdat De Vries nog voor de zomerstop is ontslagen, maar ook omdat Ricciardo recent meerdere keren heeft aangegeven dat hij een terugkeer alleen zou overwegen als hij in een competitieve auto kan stappen. De Australiër verliet Red Bull Racing eind 2018 om naar Renault te verkassen, waarna hij na twee seizoenen naar McLaren vertrok. Daar werd hij eind 2022 ontslagen vanwege tegenvallende prestaties. AlphaTauri heeft dit seizoen echter één van de minst competitieve auto's uit het veld. Brundle vermoedt daarom dat er wellicht meer achter deze beslissing schuilgaat.

Meer achter de deal

"Ik ben blij om Daniel terug te zien, maar mijn eerste reactie was: 'Wow, gaat hij dit echt doen?'" vertelt Brundle tegenover Sky Sports News. "Het verraste me. Daniel heeft steeds gezegd dat hij zijn mojo kwijt was en dat hij zijn enthousiasme terug moest vinden, dus ik had niet gedacht dat hij dit zou accepteren. Tenzij er een andere deal bij inzit: 'Je doet nu dit en dan doen we later dat'", doelt de voormalig Formule 1-coureur op een eventueel zitje bij Red Bull Racing. "Bij mij overheerst het gevoel dat de Formule 1 mooier is met Ricciardo op de grid. Ik haatte het om hem [als derde coureur van Red Bull Racing] het hele weekend rond te zien slenteren."

Groot risico

De verslaggever vervolgt: "Het is een groot risico voor Daniel, omdat het waarschijnlijk de langzaamste auto op de grid is. Hij moet [Yuki] Tsunoda verslaan, dat moet absoluut. Hij moet hem verslaan in de kwalificatie en de races, dat is een absoluut gegeven. Misschien kan hij de auto overtreffen. Als hij de auto kan overtreffen en hem ergens in de buurt van de top tien kan krijgen, dan zal dat misschien zijn redding zijn", klinkt het.