Martin Brundle vindt de manier waarop Nyck de Vries door Red Bull Racing en AlphaTauri op straat is gezet, spijtig om te zien. De verslaggever gelooft dan ook niet dat de succesvolle bandentest van Daniel Ricciardo uiteindelijk doorslaggevend is geweest.

Red Bull Racing en AlphaTauri maakten afgelopen dinsdag bekend dat De Vries per direct vervangen wordt door Daniel Ricciardo. Red Bull-topman Helmut Marko en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner waren al langer openlijk niet tevreden over de performance van de Nederlander, maar de succesvolle bandentest die Ricciardo op dinsdag verreed zou doorslaggevend zijn geweest om De Vries al na tien races op straat te zetten. "Nyck heeft niet één ronde gereden waarmee hij ons omver heeft geblazen. Dan heeft wachten ook geen zin meer", zo vertelde Marko onder andere.

Bandentest Ricciardo

Brundle heeft zijn twijfels bij die verklaring: "Je kunt de hele dag doorbrengen op een circuit dat al is ingereden door de Grand Prix. Het is niet representatief en ik geloof niet dat dat doorslaggevend is geweest", klinkt het tegenover Sky Sports News. "Het feit dat hij [Ricciardo] in de auto zat, zegt in de eerste plaats al wat je moet weten. Dat is duidelijk. Waarom zat hij er anders in? Ze hebben niet bepaald verborgen gehouden dat ze niet tevreden met De Vries waren."

Beter dan dat

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Ik vind het spijtig om te zien, want Nyck kan beter dan dat. Mensen zullen mij vaak horen zeggen dat het moeilijk is om in de Formule 1 te komen, maar het is nog moeilijker om daar te blijven. Hij heeft nog geen half seizoen de tijd gehad in wat duidelijk een moeilijke auto is. Zijn teammaat heeft veel meer ervaring", doelt hij op Yuki Tsunoda, die bezig is aan zijn derde seizoen bij AlphaTauri.