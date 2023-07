Verstappen wint op Silverstone, Hamilton ondervraagt Max in cooldown room | GPFans Recap

Jeen Grievink

Maandag 10 juli 2023 00:24 - Laatste update: 00:25

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond volledig in het teken van de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Max Verstappen begon de race vanaf pole position. Hoewel hij zijn positie bij de start nog even kwijtraakte aan Lando Norris, ging de Nederlander er uiteindelijk toch met de overwinning vandoor. Norris en Lewis Hamilton flankeerde hem op het podium. Sergio Pérez moest zich wederom van achteruit naar voren vechten, terwijl Nyck de Vries teleurstellend als laatste werd afgevlagd. Het was een veelbesproken dag, want de fans op Silverstone zorgde voor een extra lading; zowel positief als negatief. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Verstappen domineert op Silverstone, Norris en Hamilton maken podium compleet

Max Verstappen heeft ook de Grand Prix van Groot-Brittannië weten te winnen. De Nederlander deed dit wel met een kleinere voorsprong dan hij recentelijk gewend was. Lando Norris kwam enkele seconden achter hem als tweede over de finish, nadat hij Verstappen in de beginfase heel even had afgewisseld als leider van de wedstrijd. Lewis Hamilton werd derde, waardoor er twee Britten op het podium verschenen. Een teleurstellend resultaat was er onder meer voor Sergio Pérez en Nyck de Vries. De Mexicaan werd zesde, terwijl De Vries teleurstellend als laatste werd afgevlagd. Alexander Albon kende een sterk weekend op Silverstone en bekroonde dit met een plek in de punten. Hele artikel lezen? Klik hier!

De Vries had problemen: "Ben ik niet van op de hoogte gebracht"

Ook het weekend in Silverstone heeft nog niet voor de ommezwaai bij Nyck de Vries gezorgd. De Nederlander vertrok zondagmiddag vanaf P18 en kwam uiteindelijk als zeventiende over de streep. Met drie uitvallers werd De Vries als laatste afgevlagd, al wijst hij ook naar technische problemen. In de beginfase was de coureur uit Sneek behoorlijk competitief, maar in de laatste fase van de wedstrijd was dit niet meer het geval. "Aan het einde van de race hadden we een issue waarvan ik nog niet op de hoogte ben gebracht. Er was blijkbaar iets niet in orde, waardoor we niet snel waren. Ik heb oprecht geen idee althans, anders hadden ze me het wel verteld over de radio", zo vertelde hij na afloop. Hele artikel lezen? Klik hier!

Hamilton ondervraagt Verstappen in cooldown room en trekt pijnlijke conclusie

Max Verstappen, Lando Norris en Lewis Hamilton stonden vandaag op het podium op Silverstone, maar voorafgaand aan de ceremonie kwamen de heren nog even bij elkaar in de cooldown room. Hamilton was benieuwd wat het gat was dat Verstappen had richting Norris en trok vervolgens een pijnlijke conclusie. Verstappen had na zijn eerste stint namelijk "negen seconden" voorsprong op Norris en Hamilton dacht dat dit gat kleiner was. "Pff, oke, hij (Verstappen, red.) heeft het (de voorsprong, red.) dus nog steeds", zo zuchtte Hamilton richting Norris. Hele artikel lezen? Klik hier!

Hamilton zag "raket" bij McLaren: "Kon het niet geloven"

Het Formule 1-team van McLaren kende een waanzinnig weekend in Groot-Brittannië. Nadat er op zaterdag al een tweede en derde startplek werd afgedwongen, kwamen de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri vandaag tijdens de Grand Prix als tweede en vierde over de finish. Lewis Hamilton is onder de indruk, zo liet hij na afloop in de cooldown room weten. "Die auto van jou is een raket man. Wow!", zo stak de zevenvoudig wereldkampioen de loftrompet richting Norris. "Ik kon niet geloven hoe snel je was." Hele artikel lezen? Klik hier!

Marko wijst naar eigen fout Verstappen bij slechte start: "Te intensief met koppeling"

Max Verstappen begon de Grand Prix van Groot-Brittannië op pole position, maar kon nog geen honderd meter van deze positie genieten. Nog voor de eerste bocht werd hij voorbijgestoken door Lando Norris. Dr. Helmut Marko verklaart nu waarom Verstappen een matige start kende. "Hij heeft de koppeling te intensief losgelaten", zo klonk de korte uitleg van de topman van Red Bull Racing. Hele artikel lezen? Klik hier!

F1-coureurs onder vuur op Twitter wegens volgen 'vrouwonvriendelijke' Dan Bilzerian

Diverse Formule 1-coureurs, waaronder Max Verstappen, Carlos Sainz en Pierre Gasly, liggen onder vuur omdat zij op Instagram het account van de uiterst omstreden Dan Bilzerian volgen. Dat zij deze Instagram King - zoals zijn bijnaam luidt - volgen, kwam aan het licht na een Spaanse oproep op Twitter, die inmiddels viraal is gegaan. "Als ik zou zeggen dat ik verrast ben door Carlos of Max, zou ik liegen", zo reageert degene die de oproep deed. Hele artikel lezen? Klik hier!

Britse fans kiezen tussen Verstappen en Hamilton: "Op dit moment is Max de baas"

De Grand Prix van Groot-Brittannië was zondag een feestje voor het uitzinnige thuispubliek met twee landgenoten op het podium, al moest men toch wel weer hun meerdere erkennen in Max Verstappen. Na afloop legden we hen de keuze voor: Lewis of Verstappen? De meningen waren verdeeld. "Op dit moment zou ik Max zeggen. Lewis is een fantastische coureur. Dat moet je hem nageven. Hij is wellicht de beste aller tijden en zo, maar op dit moment is Max gewoon de baas", zo klonk één van de reacties. Hele artikel lezen? Klik hier!