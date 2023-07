Jeen Grievink

Zondag 9 juli 2023 20:39 - Laatste update: 20:40

Max Verstappen begon de Grand Prix van Groot-Brittannië op pole position, maar kon nog geen honderd meter van deze positie genieten. Nog voor de eerste bocht werd hij voorbijgestoken door Lando Norris. Dr. Helmut Marko verklaart nu waarom Verstappen een matige start kende.

Verstappen was wederom het gehele weekend dominant, maar ditmaal zat de concurrentie wel iets dichterbij dan de voorbije weken. Met name McLaren sprong in het oog. De Britse renstal wist Verstappen op zaterdag uit te dagen voor pole position, maar kwam net iets tekort waardoor ze een tweede en derde startplek meenamen voor de race van zondag. En deze startposities bleken van grote waarde, want bij de start van de Grand Prix, wist Norris direct te profiteren. Hij kwam beter weg dan Verstappen en kon al voor de eerste bocht de leiding overnemen. Dit lukte ook bijna Oscar Piastri, al wist Verstappen de Australiër nog wel van zich af te houden.

Slechte start lag aan Verstappen zelf

Uiteindelijk kwam het allemaal wel weer goed voor Verstappen en veroverde hij de leiding ook weer terug, maar hoe kwam het toch dat hij zo'n matige start kende? Er was in ieder geval geen probleem met de auto. Het probleem lag bij Verstappen zelf, zo verklaart Marko bij de Duitse tak van Sky Sports. De tweevoudig wereldkampioen reageerde een fractie later dan Norris op het uitgaan van de startlichten en was vervolgens ook iets te enthousiast met zijn koppeling.

Te intensief met loslaten koppeling

Volgens Marko was Verstappen te "intensief" met het loslaten van zijn koppeling, waardoor hij minder goed wegrolde dan de concurrenten van McLaren. "Hij heeft de koppeling te intensief losgelaten", zo klonk de korte uitleg van Marko.