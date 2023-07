Jeen Grievink

Zondag 9 juli 2023 17:28 - Laatste update: 17:51

Max Verstappen heeft ook de Grand Prix van Groot-Brittannië weten te winnen. De Nederlander deed dit wel met een kleinere voorsprong dan hij recentelijk gewend was. Lando Norris kwam enkele seconden achter hem als tweede over de finish. Lewis Hamilton werd derde, waardoor er twee Britten op het podium verschenen.

Verstappen startte op Silverstone vanaf pole position, maar zag onder luid gejuich van het publiek hoe Norris hem voorbij stak nog voor het ingaan van de eerste bocht. Verstappen had het lastig bij de start, want hij moest ook verdedigen ten opzichte van Piastri, die alles in het werk stelde om de Red Bull ook te passeren. Dat lukte de Australiër niet, maar hij bleef wel in het spoor van Verstappen. De Nederlander kon op zijn beurt enkele ronden later weer terugslaan bij Norris en de leiding overnemen. Er ontstonden ook gevechten tussen de auto's van Ferrari en Mercedes en de Aston Martin van Alonso. Het publiek kreeg zodoende een spannende beginfase voorgeschoteld.

Ocon valt uit, wedstrijd stagneert

In ronde 10 werd de eerste uitvaller van de wedstrijd genoteerd. Ocon werd de pitstraat ingeroepen met een hydraulisch probleem. Dat was ook het moment waarop de dreiging op regen toe ging nemen. Donkere wolken pakten zich samen boven en rondom het circuit. Over de boordradio werden de coureurs constant op de hoogte gehouden over de weersontwikkelingen. De regen bleef echter uit en dat kwam de race niet perse ten goede. De coureurs bleven een beetje vast zitten op dezelfde posities. Zo kwam Gasly niet voorbij aan Alonso, bleef Hamilton tegen de achterkant van Sainz aankijken en kwam De Vries niet dichter aan de kont van Sargeant. Veel coureurs leken met name via het weer of via de strategie hun slag te moeten gaan slaan.

Safety Car na stilvallende Haas van Magnussen

De boel werd weer even wakker geschud toen de motor van Magnussen de geest gaf en dit een VSC opleverde. Hierdoor doken verschillende coureurs de pitstraat in voor een ultra korte stop. Enkele seconden later werd de VSC omgezet in een volledige Safety Car en dit zorgde voor nog meer pitstops en het feit dat het veld weer dicht bij elkaar kwam. De spanning was plots weer volledig terug op Silverstone, waar Verstappen nog steeds aan de leiding ging, gevolgd door Norris, Hamilton, Piastri, Russell en Alonso.

Uitstekende herstart Verstappen

Bij de herstart was Verstappen beestachtig goed weg. De Nederlander trok direct een gat richting zijn achtervolgers. Norris reageerde minder goed en had op zijn harde banden direct zijn handen vol aan Hamilton, die op de softs stond. Datzelfde gold voor Piastri, die vanaf plek vier moest oppassen voor Russell. Iets verderop in het veld werd er ook geknokt tussen Sainz, Pérez en Albon, die met z'n drieën een mooi duel uitvochten om de zevende en achtste plaats.

Gasly valt uit, teleurstelling voor De Vries

Vlak voor het einde werd het drama voor Alpine compleet, toen de Fransen ook hun tweede auto zagen sneuvelen. De ophanging van Gasly brak, waardoor hij de strijd moest staken. Uiteindelijk eindigde de race op Silverstone ook in een teleurstelling voor De Vries, die laatste werd. Een drama werd het ook voor Ferrari, dat slechts nipt binnen de punten wist te finishen.

Verstappen wint, twee Britten op het podium

Verstappen kwam uiteindelijk als winnaar over de streep, gevolgd door het Britse duo Norris en Hamilton. Met z'n drieën verschenen zij op het podium. Een bittere pil voor Piastri, die net buiten het ereschavot viel met zijn vierde plaats. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Pérez, Alonso, Albon, Leclerc en Sainz.