Jeen Grievink

Zondag 9 juli 2023 18:43 - Laatste update: 18:49

Max Verstappen, Lando Norris en Lewis Hamilton stonden vandaag op het podium op Silverstone, maar voorafgaand aan de ceremonie kwamen de heren nog even bij elkaar in de cooldown room. Hamilton was benieuwd wat het gat was dat Verstappen had richting Norris en trok vervolgens een pijnlijke conclusie.

Verstappen begon de race op Silverstone vanaf pole position, maar moest deze plek nog voor het ingaan van de eerste bocht afstaan aan Norris. Verstappen moest vervolgens opletten om niet ook nog de andere McLaren - die van Oscar Piastri - om de oren te krijgen. Dit gebeurde niet en vervolgens kon Verstappen zijn vizier weer naar voren richten. Hij pakte de leiding weer terug van Norris en kwam vervolgens niet meer in de problemen. Zijn voorsprong op Norris werd echter niet zo groot als dat Verstappen gewend was van de afgelopen paar races. Hamilton wilde daar na afloop meer over weten in de cooldown room.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wint normaliter met grotere voorsprong

In Spanje finishte Verstappen op 24 seconden voorsprong op de nummer twee, in Canada was dit bijna 10 seconden en in Oostenrijk was het eigenlijk zo'n 24 seconden, ware het niet dat Verstappen deze voorsprong aangreep om nog een pitstop te maken voor de snelste raceronde. Op Silverstone was zijn voorsprong richting de nummer twee, Norris in dit geval, een stuk minder groot. In de eerste stint kon de McLaren redelijk bijblijven en na de herstart idem dito. Er zat nog geen vier seconden tussen Verstappen en Norris toen ze over start-finish kwamen. Interessant, zo dacht Hamilton, die hoopte dat Red Bull wellicht iets was bijgehaald door de concurrentie.

Hamilton pakt podium voor eigen publiek: "Ik heb dit niet gedaan, de fans deden dat"Lees meer

Hamilton zucht na "9 seconden..."-antwoord van Verstappen

In de cooldown room ging Hamilton het gesprek aan met Verstappen om eens te peilen wat nou precies de gaten waren tussen hem en Norris. "Was je ver van hem verwijderd na de eerste stint?", zo vroeg Hamilton aan de tweevoudig wereldkampioen. "Negen seconden...", zo luidde het korte, maar krachtige antwoord van Verstappen.

De reactie van Hamilton hierop richting Norris, was veelzeggend. "Pff, oke, hij (Verstappen, red.) heeft het (de voorsprong, red.) dus nog steeds", zo zuchtte de Brit, die helaas moest concluderen dat Red Bull nog steeds veel sneller was dan de rest van het veld.