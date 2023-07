Brian Van Hinthum

De Grand Prix van Groot-Brittannië was zondag een feestje voor het uitzinnige thuispubliek met twee landgenoten op het podium, al moest men toch wel weer hun meerdere erkennen in Max Verstappen. Na afloop legden we hen de keuze voor: Lewis of Verstappen? De meningen waren verdeeld.

Het werd zondag op Circuit Silverstone een race om van te genieten voor de honderdduizenden uitgelopen Britten. Aanvankelijk leek het Oscar Piastri die voor McLaren zijn eerste podium in de Formule 1 ging binnenslepen, maar door wat geluk met de safety car was het uitgerekend thuisheld Hamilton die onder luid gejoel richting het podium kon rijden. Een gedroomd scenario voor de aanwezige fans, al moesten de twee Britse podiumbezoekers tóch weer hun meerdere erkennen in Verstappen, niet de meest geliefde coureur op het eiland.

Met pijn en moeite

Na afloop sprak GPFans rondom het circuit met de lyrische fans en naast de lofzang voor de twee Britse coureurs vroegen wij hen ook hun duit in het zakje te doen over de eeuwige discussie. Wie is de betere coureur, Hamilton of Verstappen. Ten eerste spreken we met twee enthousiaste McLaren-fans. De dame twijfelt geen seconde: "Ik ga Max zeggen!" Vervolgens ontstaat er wat twijfel bij de man die haar gezelschap houdt. Na lang twijfelen geeft hij toch met pijn en moeite antwoord. "Nee op dit moment zou ik Max zeggen. Lewis is een fantastische coureur. Dat moet je hem nageven. Hij is wellicht de beste aller tijden en zo, maar op dit moment is Max gewoon de baas."

Hamilton veel beter dan Verstappen

Dat waren dus woorden van McLaren-fans. Onder de supporters met Mercedes-petjes is er een hele andere mening aanwezig. Een dame die net haar 'grote held' Hamilton vanaf P7 naar P3 had zien stormen laat er geen gras over groeien. "Lewis is een veel betere coureur dan Max. Ik denk dat een hoop daarvan te maken heeft met ervaring. Hij heeft die tien jaar of meer extra ervaring over Verstappen. Je kon het in 2021 zien. Hij had toen het voordeel over Verstappen qua rijvaardigheden. Met bijvoorbeeld het doordenken over zaken, zodat hij niet te vaak crasht."

Ze maakt daar vervolgens wel een kanttekening bij. "Verstappen heeft zich de laatste twee a drie jaar wel enorm verbeterd. Je kunt zien dat hij meer ervaring opdoet. Hij maakt nu rationelere beslissingen dan toen hij jonger was." Vervolgens sluit haar partner aan. "Je kunt zien dat hij opgroeit. Twee jaar geleden was er een hoop gedoe tussen hem en Lewis. Je had natuurlijk de crash hier, twee jaar geleden. Daarna had je nog een crash in Monza. Er was een hoop vijandigheid tussen beide coureurs, maar dat maakt het ook een geweldige sport. Dat is wat het interessant maakt", besluit hij.