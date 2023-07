Redactie

Diverse Formule 1-coureurs, waaronder ook Max Verstappen, liggen onder vuur omdat zij op Instagram het account van de uiterst omstreden Dan Bilzerian volgen. Dat zij deze Instagram King - zoals zijn bijnaam luidt - volgen, kwam aan het licht na een Spaanse oproep op Twitter, die inmiddels viraal is gegaan.

Dan Brandon Bilzerian is een Armeens-Amerikaanse pokeraar en acteur, die vooral bekend is geworden vanwege zijn excentrieke en overdadige levensstijl. De 42-jarige Bilzerian draagt de bijnaam Instagram King en heeft maar liefst 33,2 miljoen volgers. Op dit social media-kanaal pretendeert hij het perfect 'mannenleven' te leiden. Hij reist de wereld rond in privévliegtuigen en op luxe jachten, dineert in de meest luxe restaurants, beoefent verschillende risicovolle sporten, woont feesten bij met beroemdheden en laat zich vrijwel altijd omringen met meerdere beeldschone vrouwen. De Amerikaan krijgt buiten zijn bubbel vaak te maken met kritiek, maar daar trekt hij zich totaal niets van aan.

Bilzerian heeft slecht imago wat betreft vrouwen

Bilzerian ligt met name vaak onder vuur omdat hij totaal geen respect voor vrouwen zou hebben. Hij laat zich iedere dag omringen met nieuwe, bloedmooie modellen, die regelmatig komen overvliegen uit alle delen van de wereld. Met deze dames heeft Bilzerian dan een leuke tijd en maakt hij pikante beelden voor op social media. Het pronken met vrouwelijk schoon is dan ook wat - al jarenlang - de boventoon voert op zijn Instagram-account. Blijkbaar erg interessant, want Bilzerian heeft er meer dan 33 miljoen volgers mee weten te krijgen. Onder wie ook verschillende Formule 1-coureurs, zo kwam onlangs naar boven.

Twitter-oproep voor 'klootzakken' gaat viraal

Op Twitter werd in het Spaans een oproep geplaatst aan alle vrouwen die graag zouden willen weten of hun man respect heeft voor vrouwen. Om daarachter te komen moesten ze even controleren of hun man het Instagram-account van Bilzerian volgt. "Meisjes, als je wilt zien welke mannen geen respect hebben voor welke vrouw dan ook en klootzakken zijn, kijk dan naar de volgers die je gemeen hebt met dit account", zo klinkt het bericht, ondersteund met een screenshot van het Instagram-account van Bilzerian. Deze tweet ging volledig viraal en hierdoor werden ook onder meer Verstappen, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Carlos Sainz en Lance Stroll 'onthuld' als volgers van Bilzerian.

Het bericht op Twitter, hieronder te zien, wist binnen no time al meer dan 11 miljoen weergaven te bereiken. Het bericht werd duizenden keren gedeeld, geciteerd en opgeslagen. Bijna 16.000 mensen gaven een like aan de post, waarop meer dan 11.000 reacties kwamen. In die reacties kwamen veelvuldig de Formule 1-coureurs naar boven die Bilzerian ook volgen op Instagram.

F1-coureurs veelbesproken in de reacties

"Nee, nee, nee, nee, nee", zo klinkt een reactie voorzien van een screenshot waarop Gasly, Verstappen, Sainz en Stroll te zien zijn als volger. "Als ik zou zeggen dat ik verrast ben door Carlos of Max, zou ik liegen", zo reageert degene die de oproep deed op het screenshot. "Verstappen hoerenloper", zo klinkt een andere reactie. "Ik zag de likes op de berichten (van Bilzerian, red.) en zelfs Hamilton is niet onschuldig", aldus weer een ander.

Bilzerian populair bij beroemdheden

De Formule 1-coureurs zijn absoluut niet de enige beroemdheden die Bilzerian als volger heeft. De extravagante Amerikaan ziet zijn posts ook bekeken worden door onder meer profvoetballers Cristiano Ronaldo, Neymar en Angel Correa, Jackass-acteur Steve-O, YouTuber El Rubius, After-filmster Hero Fiennes Tiffin en ook MotoGP-legende Valentino Rossi.