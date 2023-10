Hamilton en Russell loven Beckham om documentaire: "Was 3u 's nachts nog aan het kijken"

Jeen Grievink

Dinsdag 17 oktober 2023 11:14

David Beckham was aanwezig tijdens het raceweekend in Qatar en kort daarvoor werd zijn documentaire BECKHAM gelanceerd op Netflix. Lewis Hamilton en George Russell spraken met de oud-profvoetballer en lieten hem weten erg onder de indruk te zijn van hoe hij zijn levensverhaal op beeld heeft gezet.

Beckham is één van de meest beroemde voetballers die de wereld ooit gekend heeft. De inmiddels 48-jarige Londenaar wist deze status mede te bereiken door zijn looks en de daaruit voortvloeiende samenwerkingen met grote sport- en modemerken. Beckham wist zowel op als naast het veld te presteren en dit maakte van hem een icoon in de sportwereld. Zijn hele levensverhaal is inmiddels verfilmd en verscheen begin deze maand als documentaire op Netflix. Hamilton en Russell, beiden landgenoten van Beckham, zagen al een gedeelte van deze vierdelige docuserie en spraken hierover met de hoofdrolspeler zelf in Qatar.

Hamilton looft documentaire David Beckham

"Het is een geweldig verhaal. Ik ben begonnen met kijken en het is heel, heel erg cool. Om je vader en moeder te zien praten, dat is het echte werk", zo vertelt Hamilton in gesprek met Beckham. "Het was cool voor mij, want ik heb een aantal van die beelden gezien toen ik opgroeide en naar jou keek, van hoe je er voor het eerst inkwam enzo, dus dat is heel tof." Beckham kon de lofzang van de Mercedes-coureur duidelijk wel waarderen en zag vervolgens hoe Russell het stokje overnam en ook nog even wat complimenten uitdeelde.

Russell keek tot diep in de nacht documentaire

"Ik was tot 03:00 uur op vannacht omdat ik je documentaire aan het kijken was", zo begon Russell. "Ik hou ervan, ik hou ervan. Het is heel cool. Ik houd echt van de manier waarop het geproduceerd en geregisseerd is. Het is heel anders dan bij veel van die andere [documentaires, red.]." Hamilton erkende dat: "Ik zei zojuist hetzelfde. Ik ben ook net begonnen met kijken."