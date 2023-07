Redactie

Vrijdag 21 juli 2023 11:18 - Laatste update: 11:22

Daniel Ricciardo ging kort voor zijn aanstelling bij AlphaTauri in gesprek met Sergio Pérez voor Oracle TV, de sponsor van Red Bull Racing, en vroeg de Mexicaan of hij bepaalde routines had om zich voor te bereiden op een Grand Prix. Vanaf dat moment ontvouwde zich een hilarisch en tevens ongemakkelijk gesprek.

Veel Formule 1-coureurs hebben zo hun eigen manier om zich voor te bereiden op een kwalificatie of race. De ene neemt steevast een bakje koffie vlak voor de start, terwijl de ander zich enige tijd afzondert of naar muziek luistert. Toen Ricciardo vroeg aan Pérez wat zijn manier was om zich voor te bereiden op een Grand Prix, kwam er een antwoord dat hij ogenschijnlijk niet had verwacht. "Heb jij een routine, een warming up of een nummer waar je naar luistert?", zo vroeg de Australiër.

Pérez doet volledig naakte yoga met trainer

Pérez hoefde niet lang na te denken alvorens hij met het volgende antwoord kwam: "Ja, ik ga naakt met mijn trainer en dan doen we een beetje yoga samen." Ricciardo was duidelijk verrast door het antwoord, maar besloot toch een vervolgvraag in te zetten. Het maakte het gesprek er niet minder ongemakkelijk op. "Wauw, geweldig, echt volledig naakt?", zo vroeg hij. "Ja, volledig naakt, om die interactie te hebben", bevestigde Pérez met een glimlach. "Ah ja, de warmte van het lichaam", gniffelde Ricciardo, die er vervolgens maar een grapje achteraan gooide.

"We zijn gekke coureurs"

"Soms, als ik voorbij loop, hoor ik jou in het kamertje voor de race, en dan zijn er enkele vreemde geluiden", zo zegt Ricciardo. "Ja, dat is mijn trainer. Maar ik hoorde dat jij ook iets soortgelijks deed met jouw trainer", antwoordt Pérez al lachend, wetende dat het gesprek nu rare vormen begint aan te nemen. "Euh, ja, maar dat vertel ik je later", aldus Ricciardo in een poging het gesprek te stoppen. "We zijn gekke coureurs, weet je dat?", zo lacht Pérez. "We zijn heel bijzonder", klinkt het bevestigend uit de mond van Ricciardo.