Jeen Grievink

Vrijdag 25 augustus 2023 10:09 - Laatste update: 10:13

Kevin Magnussen komt dit weekend namens Haas in actie tijdens de Dutch Grand Prix, maar voorafgaand aan dit evenement bracht hij een bezoekje aan Renger van der Zande. De twee aten wat samen, alvorens Magnussen op de zogenaamde crazykart van Van der Zande plaatsnam. Dat liep niet helemaal goed af.

Magnussen meldde zich eerst donderdag op het circuit van Zandvoort, waar enkele persverplichtingen op het programma stonden. Daarna stapt hij in de auto richting Van der Zande om met de Nederlandse coureur een vorkje te prikken. Dat was niet het enige, want Magnussen wilde ook wel even een rondje op de crazykart proberen. In de straat van Van der Zande werden een aantal pionnen neergezet en de Deen moest daar doorheen slalommen. De Haas-coureur had echter weinig succes en reed ze vrijwel allemaal over. Als kers op de taart wist hij de kart van Van der Zande ook nog te slopen.

"Kevin Magnussen hebben we op de crazykart gezet, hij reed alle pionnen omver en dan sloopt ie 'm ook nog", zo vertelde Van der Zande bij Race Café op Ziggo Sport. De schade bleef gelukkig beperkt tot een probleem met de ketting en de ontmoeting met Magnussen was dan ook vooral heel gezellig, zo laat Van der Zande weten. "Heb je ook champagne met hem gedronken?", zo vroeg Doornbos, doelend op de contractverlenging van Magnussen bij Haas. "Ja, hij wist het al een tijdje dus hij had het voor de vakantie al een beetje op orde volgens mij", aldus Van der Zande.

