Guanyu Zhou crashte hard in de muur tijdens de derde vrije training in aanloop naar de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Chinees verloor de controle over zijn auto, kwam in een spin terecht en klapte hard zijwaarts de muur in. Hoewel Zhou gelukkig ongedeerd bleef, kwam zijn auto er een stuk minder goed van af. De Formule 1 deelde op X zojuist de beelden van de crash. Deze video kun je hieronder bekijken.

A tiny error results in a big impact for Zhou Guanyu in FP3 💥 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/uolayCt4fi — Formula 1 (@F1) March 8, 2024

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd