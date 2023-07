Jeen Grievink

Zondag 9 juli 2023 19:43 - Laatste update: 19:55

Het Formule 1-team van McLaren kende een waanzinnig weekend in Groot-Brittannië. Nadat er op zaterdag al een tweede en derde startplek werd afgedwongen, kwamen de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri vandaag tijdens de Grand Prix als tweede en vierde over de finish. Lewis Hamilton is onder de indruk, zo liet hij na afloop in de cooldown room weten.

In Oostenrijk gaf McLaren al een waarschuwing af aan de concurrentie, toen Norris met het nieuwste updatepakket een vierde plaats wist veilig te stellen. Daar deed het Britse team op Silverstone nog een schepje bovenop, want daar finishte ze als tweede en vierde. Hamilton was degene die de twee McLaren's uiteindelijk nog wist te splitten, nadat ze vanaf P2 en P3 waren vertrokken. Hamilton kwam als derde over de streep in Towcester, maar probeerde na de herstart nog de tweede plek over te nemen van Norris. Dit lukte echter niet, want McLaren bleek te snel. Na afloop liet Hamilton meermaals weten onder de indruk te zijn.

Auto van McLaren een raket

Vlak voor de podiumceremonie, zochten Max Verstappen, Norris en Hamilton elkaar nog even op in de cooldown room. Hamilton kwam - omdat hij als laatst geïnterviewd werd van de drie op de grid - wat later binnen, toen Verstappen en Norris al in gesprek waren. Hamilton wendde zich direct tot zijn landgenoot om hem te wijzen op de snelheid van zijn auto. "Die auto van jou is een raket man. Wow!", zo stak Hamilton de loftrompet richting Norris. De McLaren-coureur moest lachen en haakte vervolgens even kort in op een opmerking die Hamilton eerder maakte, toen hij zei dat de McLaren een kopie van de Red Bull was.

Geen Red Bull, maar een Aston Martin

Norris zag zijn kans schoon om Hamilton hier nog even op te wijzen. "Maar hij (de auto, red.) lijkt niet op een Red Bull", zo zei de coureur uit Bristol met een lach. "Het is meer een Aston (Martin, red.)." Verstappen kon er wel om lachen, maar Hamilton ging niet op de opmerking in. Wel wilde hij nogmaals benadrukken dat hij onder de indruk was van de snelheid die Norris vandaag tentoonstelde.

Hamilton genoot van snelheid McLaren

"Ik kon niet geloven hoe snel je was", zo zei de zevenvoudig wereldkampioen, die vervolgens moest toegeven dat hij daar best wel van kon genieten. "Het was eerlijk gezegd prachtig om naar te kijken. Iedere keer dat ik je bijvoorbeeld door bocht 15 zag gaan, dacht ik 'wauw'."