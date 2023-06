Ricciardo analyseert gesprek Hamilton en Verstappen, Plooij zag Alonso Hamilton beetnemen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 19 juni 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de maandag na de Grand Prix van Canada. De race in Montreal is achter de rug en vandaag kwam er weer een heleboel nieuws naar buiten. Zo zijn de internationale media vol lof over de 41 zege van Max Verstappen. Jack Plooij gaat in op de 'unsafe release' van Lewis Hamilton en de reactie van Fernando Alonso en Christian Horner geeft tekst en uitleg over de vogel die Verstappen tijdens de race heeft aangereden. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Ricciardo analyseert gesprek Hamilton en Verstappen: "Hij probeerde informatie te krijgen"

Daniel Ricciardo was dit weekend als commentator van ESPN aan het werk. De Australiër blikt terug op het onderonsje tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de cooldown room na de race in Montreal. De Brit probeerde wat informatie los te weken bij zijn collega uit Nederland en Ricciardo bestudeerde het allemaal vanaf een afstandje.

Internationale media raken niet uitgesproken over Verstappen na Canada: "Max vliegt"

GPFans doet een rondje langs de internationale media na de race in Canada. Verstappen pakte zijn 41e zege en daar kwam uiteindelijk toch wel veel lof voor. De tweevoudig kampioen heeft daarnaast de honderdste zege voor Red Bull Racing binnengehaald en ook daar gaan de handen voor op elkaar.

Jack Plooij zag Alonso proberen Hamilton erbij te lappen: "Dan had Hamilton al zestien oren"

Fernando Alonso en Lewis Hamilton hebben inmiddels heel veel respect voor elkaar, toch blijft de onderlinge rivaliteit nog altijd opspelen. Tijdens de race leek het erop of Hamilton een 'unsafe release' had begaan, maar achteraf bleek het allemaal wel mee te vallen. Alonso maakt een aantal stuurbewegingen in de pitstraat en volgens Jack Plooij was de Spanjaard bezig om zijn collega bij Mercedes een oor aan te naaien.

Horner onthult achterblijven dode vogel in RB19 van Verstappen

Tijdens de race in Canada gaf Verstappen aan dat hij tijdens de race een vogel had geraakt. Het was tijdens de race niet te zien, achteraf waren de beelden wel beschikbaar. Christian Horner heeft na de race de RB19 geïnspecteerd en deelt de conclusie van wat er is overgebleven.

Pérez baalt van zondag in Canada en wil onderzoek na nederlaag tegen Ferrari

Sergio Pérez was afgelopen weekend, voor de derde race op rij, niet terug te vinden op het podium. Van de RB19 wordt gezegd dat het één van de meest dominante auto's is, maar 'Checo' maakte zich in Montreal vooral druk over het tempo van de Ferrari's. De Mexicaan wil dan ook weten hoe het kan dat de Scuderia nu precies zo snel was.