Sergio Pérez zag teamgenoot Max Verstappen zondag uitlopen naar een voorsprong van bijna 70 punten doordat de Nederlander de Formule 1 Grand Prix van Canada won. De Mexicaan moest zelf genoegen nemen met P6 en snapt nog niet wat voor probleem hij had. Hij wil een onderzoek vanuit Red Bull Racing nadat hij onder meer verslagen werd door twee auto's van Ferrari.

In gesprek met F1TV zegt Pérez dat hij zelf op zich goed in de race zat, totdat de safety car naar buiten kwam. Het moment van George Russell bleek voor de Mexicaan zijn snelheid dodelijk, want daarna kon hij niks meer inbrengen tegen de Ferrari van Charles Leclerc en Carlos Sainz. "De safety car ontnam ons alle kansen op een goed resultaat, want tot dat moment zag het er op de harde banden goed uit. Daarna hadden we niet het tempo om druk uit te oefenen op de auto's van Ferrari en daar maak ik me grote zorgen over."

Pérez zoekt naar verklaring

Wat Pérez vooral zorgen baart, is dat zowel hij als zijn team geen idee hebben hoe het mogelijk was dat Ferrari in Canada ineens meer tempo had tijdens de race. Het is iets wat in 2023 nog niet het geval is geweest. "Het rare is dat we totaal geen idee hebben waar dat mee te maken had." Hij wil dan ook dat Red Bull dit gaat onderzoeken. "We moeten dit zien te doorgronden. We moeten met elkaar om de tafel zitten en zaken grondig bekijken, want we weten waar we werkelijk toe in staat zijn. We moeten begrijpen wat er gaande is."

Moeite met banden

Pérez is zelf van mening dat hij, net zoals op zaterdag, het lastig had met de banden in Canada. De Mexicaan wijst dit dan ook aan als het grootste probleem waar hij zondag mee te maken kreeg. Kan Pérez uitleggen waarom het fout is gegaan met de banden en de RB19 in Montreal? "De start van het weekend was goed, maar daarna hebben met betrekking tot de banden wat zaken aangepast. Misschien dat het daar iets me te maken kan hebben, maar geen idee."