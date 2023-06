Brian Van Hinthum

Maandag 19 juni 2023 11:24

De Grand Prix van Canada leverde een aantal bijzondere momenten op, zoals het incident in de pitlane tussen podiumgangers Fernando Alonso en Lewis Hamilton. De Brit kreeg geen straf voor een unsafe release en dat was volgens de mannen aan tafel van het Race Café terecht, daar de Spanjaard er een stukje theater van maakte, net als Toto Wolff.

Nadat George Russell hard de muur raakte en wonder boven wonder zijn toch kon vervolgen, was het inmiddels wel een behoorlijke ravage op het Circuit Gilles Villeneuve en dus moest de safety car naar buiten komen zodat de zooi veilig opgeruimd kon worden. Als gevolg daarvan doken veel coureurs naar binnen voor verse banden en dus werd het een behoorlijke chaos in de pitstraat. Hamilton werd net voor de aanstormende Alonso weggestuurd en dat leverde op het eerste oog een hachelijke situatie op, waarbij de Spanjaard flink leek te corrigeren.

Theater van Alonso

Dat moment schoot in het verkeerde keelgat bij Wolff, die met wilde gebaren de tweevoudig wereldkampioen en zijn stuurbewegingen nadeed. "Sneue stakker man!", roept Olav Mol terwijl hij het beeld van Wolff terugziet. "Dit is gewoon puur theater van Alonso", corrigeert Renger van der Zande vervolgens. "Maar, hij vroeg er niet om. Hij zei alleen: 'I had to brake'", zegt Mol vervolgens. "Alonso zit continue na te denken hoe hij iemand een poot kan lichten. Dit was gewoon een voetbalschwalbe. hij deed gewoon alsof hij neergehaald werd door Hamilton", zegt Van der Zande dan weer op zijn beurt.

Vrienden van Hamilton

Uiteindelijk bleef het opvallend stil vanuit de wedstrijdleiding en volgde er geen straf voor Hamilton, omdat Alonso volgens de stewards niet had hoeven te remmen. Jack Plooij vindt het wel een typische actie van Alonso. "Het is wel kenmerkend voor hoe de spanning tussen deze twee mannetjes is. Als Alonso de kans krijgt om die Hamilton een oor aan te naaien, dan had die Hamilton al zestien oren gehad. Ongelofelijk." Van der Zande stipt ten slotte nog aan dat Hamilton niet al te populair is. "Toch heeft Hamilton weinig echte vrienden in de paddock. Max en Alonso gaan lekker met elkaar. Hamilton heeft er geen één."