Lars Leeftink

Maandag 19 juni 2023 11:02 - Laatste update: 11:33

Daniel Ricciardo heeft beweerd dat Lewis Hamilton in de cooldown room na de Formule 1 Grand Prix van Canada geheimen van Max Verstappen probeerde los te weken over de Red Bull-auto die in 2023 zo snel is. Ricciardo, die zelf veel ervaring heeft met podiumplekken en de cooldown room, weet hoe coureurs daar te werk gaan en kan uitleggen hoe Hamilton een poging waagde bij Verstappen.

Verstappen boekte in Montreal opnieuw een zege, zijn vierde op rij en zijn zesde van het seizoen, waardoor hij het aantal van 41 overwinningen van Ayrton Senna in de Formule 1 evenaarde. Het was een grotendeels stressvrije dag voor Verstappen, die van start tot finish aan de leiding ging met respectievelijk Fernando Alonso en Hamilton als tweede en derde. Het betekent dat hij nu 69 punten voorsprong heeft op teamgenoot Sergio Pérez in het kampioenschap bij de coureurs, terwijl Red Bull een voorsprong van 154 punten heeft op Mercedes in het constructeurskampioenschap.

Cooldown room

Voordat de drie coureurs naar het podium gaan om hun trofee in ontvangst te nemen, gaan ze eerst naar een kamer die bekend staat als de 'cooldown room'. Daar zetten ze hun helm af, nemen ze hun vloeistoffen en praten ze met elkaar over de race terwijl ze ook beelden op een groot scherm zien van de meest opvallende momenten. Het levert meestal interessante gesprekken en soms ook ongemakkelijke situatie op. Ondanks dat ze grote rivalen op de baan zijn, was het gesprek tussen Hamilton en Verstappen erg hartelijk toen ze spraken over hun ervaringen tijdens de race. Ricciardo gelooft dat Hamilton, net als elke andere coureur in zijn positie, meer wilde weten over de snelheid van de Red Bull-auto en dat Verstappen erin is geslaagd om ook op dit soort momenten waakzaam te blijven.

Ricciardo over Hamilton en Verstappen

Namens ESPN deed Ricciardo dit weekend commentaar samen met acteur en komiek Will Arnett. De race in Canada is onderdeel van de drie races die hij in 2023 van commentaar zal voorzien. Na afloop van de race liep de uitzending door terwijl de coureurs aan het bijkomen waren van de race. Het gaf Ricciardo, die zelf ook vaak in een cooldown room is geweest, de kans om de gesprekken in de kamer te analyseren. Hij gaat in op de manier waarop Hamilton in gesprek gaat met Verstappen na de race in Montreal. "Het is interessant om te zien. Ik zie het namelijk als volgt: Hamilton die naar hem [Verstappen] toe is gegaan en denkt dat hij op dat moment kwetsbaar is. Verstappen zou na een race zijn waakzaamheid even kwijt kunnen raken, wat Hamilton ook weet. Hij probeert wat informatie over de auto te krijgen en deze terug te geven aan het team, maar Max gaf hem niet te veel. Het was allemaal erg blasé." Ricciardo kan het weten. "Ik ben vaak genoeg in die kamers geweest om te weten dat je er nog steeds mee bezig moet zijn en niet zelfingenomen moet worden.”