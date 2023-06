Lars Leeftink

Lewis Hamilton werd afgelopen weekend tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada derde achter een dominante Max Verstappen en een sterke Fernando Alonso. De Brit is van mening dat Red Bull 'alle races' kan winnen en dat de huidige reglementen Mercedes niet helpen om het gat te dichten.

Tijdens de persconferentie na de race in Canada krijgt Hamilton de vraag of hij zich irriteert aan de dominantie van Red Bull en Verstappen in 2023. "Het is geen frustratie meer, als het dat ooit al was. Je weet hoe het is en je weet waar je voor staat. Ik kan niets doen aan hun geweldige prestaties. Het is waarschijnlijk dat ze dit jaar elke race zullen winnen, tenzij Aston Martin en wij de prestaties van de auto's verbeteren of hun auto niet finisht." Tot nu toe heeft Red Bull alle acht races gewonnen. Mercedes heeft de afgelopen twee weekenden echter wel indruk gemaakt, iets wat ook Hamilton ziet.

Upgrades W14

Toch zorgen de recente upgrades er volgens Hamilton nog niet voor dat ze Red Bull kunnen uitdagen. "Eigenlijk is er qua gevoel geen enorm verschil met het begin van het jaar. Er zijn een paar elementen van de auto die anders aanvoelen dankzij de upgrade, dat is duidelijk. Maar het is gewoon een beetje meer downforce op de auto. De karakteristieken van de auto zijn heel erg vergelijkbaar met wat we eerder dit jaar hadden. Qua karakteristieken is het zeker nog niet de auto die de Red Bull kan verslaan, dus daar moeten we aan werken."

Reglementen werken Mercedes tegen

Waar Hamilton echter vooral van baalt, zijn de reglementen. Ondanks het huidige voordeel voor Mercedes, Aston Martin en Ferrari dankzij de straf van Red Bull (10% minder tijd in de windtunnel na overschrijden budgetcap 2021) ziet Hamilton bijna geen manier om in te lopen op de regerend wereldkampioen. "Het is niet makkelijk met de reglementen om de hoeveelheid prestaties te vinden die zij hebben, qua voordeel. Ze moeten wel 30 punten voorsprong op ons hebben op bepaalde punten in de ronde. We hebben nog wat werk te doen." Hamilton sluit wel positief af. "Ik ben blij dat ik weer terug ben in de mix en ik hoop dat we op een gegeven moment het niveau wat kunnen opkrikken, zodat we terug kunnen naar de goede races die we in 2021 hadden. En het zou fantastisch zijn ons alle drie [Verstappen, Alonso en Hamilton] uiteindelijk te zien strijden om de zege."