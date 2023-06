Lars Leeftink

Maandag 19 juni 2023 08:58 - Laatste update: 09:03

Max Verstappen boekte afgelopen zondag zijn vierde zege op rij door vanaf pole position de Formule 1 Grand Prix van Canada zonder al te veel moeite te winnen. Na in 2022 al gewonnen te hebben in Montreal, deed hij dat afgelopen weekend dus ook. De internationale media waren lovend over Verstappen, maar zetten ook een kanttekening bij de zege. Toch lag de focus meer op Red Bull na de zege van de Nederlander in Canada.

Verstappen had op zaterdag na een chaotische kwalificatie pole position veroverd en gaf zijn posities tijdens de race niet meer weg. Een safety car, veroorzaakt door George Russell, een vogel en de harde band zorgden even voor wat uitdaging, maar al met al bleven Fernando Alonso en Lewis Hamilton op vijf seconden of meer van de Nederlander. Het was wel voor het eerst dit seizoen dat het gat niet meer was dan twintig seconden (buiten de finish achter de safety car in Australië gerekend), iets waar de teams en ook de internationale media zich aan vasthouden. Het gat met de rest van het veld in het kampioenschap is namelijk gegroeid naar bijna zeventig punten.

La Gazzetta dello Sport

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft natuurlijk aandacht voor Verstappen, maar er was ook weer genoeg reden om te schrijven over eens succesvol weekend voor Ferrari. "Max Verstappen vliegt. Twee sterren als Fernando Alonso en Lewis Hamilton konden alleen maar toekijken hoe hij een legende als Ayrton Senna sinds zondag vergezeld met 41 overwinningen in de Formule 1. En dan zijn er nog de Ferrari's die eindelijk weer racen. In een notendop is dit de moraal van een Canadese Grand Prix die misschien niet heel spannend was. De Nederlandse wereldkampioen was namelijk geen seconde van de wijs te brengen. Hij kon de Aston Martin en de Mercedes van twee coureurs die bij elkaar negen wereldkampioenschappen hebben gewonnen, op afstand houden. De realiteit is dat Max op dit moment de absolute controle heeft over zijn Red Bull, over de racesituaties, over de rivalen en over het hele kampioenschap. Dat hij Senna heeft ingehaald [zij het met meer races tot zijn beschikking dan de Braziliaanse legende] zegt veel over de records die hij in dit tempo gaat herschrijven."

The Guardian

Dan door naar The Guardian. Ook daar was er zeker aandacht voor Verstappen, maar de site focuste zich meer op een ander mijlpaal die 'indrukwekkender' was. "Het was de verdienste van de wereldkampioen om Senna te evenaren, maar de meest indrukwekkende prestatie was die van zijn team. De overwinning is Red Bulls honderdste, een opmerkelijke mijlpaal voor het team dat pas in 2005 toetrad tot de Formule 1 en een noodlijdend Jaguar-team overnam. In de relatief korte tijd sindsdien hebben ze zich ontwikkeld tot één van de grootste en meest succesvolle teams in de sport. Ze behaalden hun eerste overwinning in China in 2009 en nu hebben alleen Williams, Mercedes, McLaren en Ferrari er meer, terwijl ze ook zes coureurstitels en vijf constructeurstitels hebben veroverd. Het is een aantal dat dit seizoen zeker zal worden uitgebreid."

Bild

Het Duitse Bild kan niet om Red Bull heen. Records werden verbroken, zag ook Bild. "Voor het Red Bull-team van Verstappen was het de historische honderdste overwinning in de geschiedenis van het team en de achtste dit seizoen, in acht races tot nu toe. Het Oostenrijkse team ligt nog steeds op koers voor een perfect seizoen met alleen maar overwinningen. De Nederlander had in de kwalificatie pole position bemachtigd en reed zondag zonder problemen naar de overwinning. Achter hem waren Fernando Alonso (41) in de Aston Martin en Lewis Hamilton (38) in de Mercedes in spannende duels verwikkeld. George Russell (25) raakte in ronde twaalf de muur, beschadigde zijn auto zwaar, maar kon na een reparatiestop weer verder. Na 55 rondjes moest hij echter toch opgeven."

Marca

Bij het Spaanse Marca was er geen eens echt aandacht voor de Spanjaarden. Het ging, net zoals bij veel andere kranten en sites, over Red Bull. "Max Verstappen boekte een dominante overwinning tijdens de Grand Prix van Canada, waarmee hij zijn zesde zege van het seizoen boekte en Red Bulls honderdste Formule 1-overwinning op zijn naam schreef. Verstappen startte vanaf pole position en behield zijn voorsprong gedurende alle 70 ronden op het Circuit Gilles Villeneuve, waardoor hij zijn vierde opeenvolgende overwinning behaalde zonder noemenswaardige uitdagingen."

Sky Sports F1

Ook het Britse Sky Sports kon er niet onderuit dat Verstappen domineerde in Canada, maar kwam wel met een smetje op het weekend van de Nederlander en dat van Red Bull. "De winstmarge van Red Bull was de kleinste van het hele seizoen, met Alonso die 9,5 seconden achter Verstappen eindigde." Toch is ook de Britse site onder de indruk en ging het hier vooral over de regerend wereldkampioen. "Verstappen heeft nu de laatste drie races van start tot finish geleid. Geen enkele andere coureur heeft de leiding in handen gehad sinds hij Pérez inhaalde in ronde 48 van de GP van Miami. De Nederlander had de leiding vanaf het moment dat hij goed wegkwam vanaf pole position, om vervolgens elke bedreiging achter hem af te wenden. Hij had, ondanks een aanvaring met een vogel, binnen tien ronden een voorsprong van drie seconden opgebouwd. Zijn vroege voorsprong werd tenietgedaan toen de safety car werd ingezet voor de uitwijkmanoeuvre van Russell, maar de leider in het kampioenschap slaagde er bij de herstart in om zich onmiddellijk te ontworstelen aan elke DRS-bedreiging achter hem."