Brian Van Hinthum

Maandag 19 juni 2023 08:18

Max Verstappen wist zondag de Grand Prix van Canada op dominante wijze naar zich toe te trekken, maar helemaal foutloos verliep de race echter niet voor de Nederlander. Christian Horner doet nu zelfs een wel heel bijzondere onthulling over een medepassagier in de RB19 van Verstappen.

De Grand Prix van Canada werd zondagavond een prooi voor een soevereine Verstappen. De Nederlander vertrok van pole position, hield Alonso achter zich tijdens de start en hoefde vervolgens eigenlijk geen moment meer in zijn spiegel te kijken. Het werd alweer de zesde overwinning van het seizoen voor de man die dit jaar als grote titelfavoriet geldt, terwijl het alweer de achtste Red Bull-zege in evenveel races was. Met de overwinning komt het totale moyenne van de renstal op de magische honderd overwinningen, terwijl Verstappen met zijn 41e overwinning Ayrton Senna weet te evenaren.

Vogel geraakt

Toch verliep de race voor Verstappen niet helemaal foutloos, zo kende hij een momentje met een kerbstone, waarbij hij bijna bewusteloos raakte. Ook onthult Horner dat Verstappen tijdens de race in Montreal een - weliswaar dode - medepassagier in zijn RB19 had. De Limburger liet tijdens de race al horen dat hij dacht een vogel geraakt te hebben en in de herhalingen later viel inderdaad te zien dat het klopte wat de racewinnaar te melden had.

Overblijfselen

Bijzonder genoeg bleek na afloop dat het dode vogeltje de rest van de race in de RB19 achtergebleven was, zo onthult Horner na afloop in gesprek met ESPN. "Zijn grootste moment was toen hij een vogel raakte, die de helft van de race achter zijn brake duct aan de rechter voorkant zat. Eén zeer, zeer gecontroleerde race van hem." Horner krijgt nogmaals de vraag of het daadwerkelijk zo was dat de vogel vast zat in de Verstappen-bolide. "Ja, de overblijfselen van de vogel", besluit de teambaas.