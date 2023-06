Horner reageert op 'pisnijdige' Wolff, Mercedes heeft nieuwe bijnaam voor Russell | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zondag 11 juni 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag viel de zwart-wit geblokte vlag bij de 24 uur van Le Mans, daarnaast snapt Christian Horner dat verliezen pijn doet bij Mercedes, Red Bull heeft immers in hetzelfde schuitje gezeten. Carlos Sainz legt daarnaast uit wat hij bewondert van Max Verstappen en Mercedes heeft een nieuwe bijnaam voor George Russell bedacht. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Door Red Bull gesponsorde Neymar blijft nog altijd fan van Hamilton

Voetballer Neymar kan op Red Bull rekenen als geldschieter en tijdens de Grand Prix van Monaco bracht hij een bezoekje aan de renstal van Max Verstappen. Toch moet de Braziliaanse voetballer ook toegeven dat hij nu eenmaal een goede band heeft met Lewis Hamilton en in Spanje was een bezoekje bij Mercedes aan de beurt. Hele artikel lezen? Klik hier

Ex-engineer Hamilton zag één coureur met zelfde talent: "Maar hij is lang niet zo bekend"

Sam Michael werkte in het verleden bij McLaren samen met Lewis Hamilton en bij Jordan met Heinz-Harald Frentzen. Michael kan daardoor het duo goed met elkaar vergelijken en stelt dat het talent van de Duitser gelijkwaardig was aan dat van Hamilton. Toch heeft Frentzen lang niet het succes als zijn collega uit Engeland gehad en Michael wijst naar de oorzaak. Hele artikel lezen? Klik hier

Sainz moet toegeven: "Moeilijk om Max in een fout te duwen"

Carlos Sainz mocht de Grand Prix van Spanje starten vanaf de eerste startrij naast voormalig teamgenoot Max Verstappen. Een poging om de leiding in de wedstrijd over te nemen in de eerste bocht, liep uit op niets. Sainz onderschrijft dat Verstappen taaie racer is, die volgens hem, maar moeilijk in een fout te duwen is. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner reageert op 'pisnijdige' Wolff: "Doet pijn om te verliezen"

Red Bull-teambaas Christian Horner begrijpt maar al te goed de positie waarin collega Toto Wolff zich bevindt. Red Bull Racing maakt in dit nieuwe tijdperk Formule 1 de dienst uit, maar dat was van 2014 - 2021 het team van Mercedes. Dat Wolff pisnijdig was dat Verstappen ook in Spanje de pole position pakte, dat doet Horner niet zoveel. Red Bull heeft namelijk geknokt om terug te komen op de plek waar ze nu staan. Hele artikel lezen? Klik hier

Mercedes geeft Russell via social media nieuwe bijnaam: "Mr Sunday!"

Daar waar George Russell een paar jaar geleden nog opviel in de kwalifcaties en daarmee de bijnaam Mr. Saturday had verdiend, vindt Mercedes het tijd worden voor een nieuwe bijnaam. De Brit knokte zich tijdens de race in Barcelona terug naar het podium en Mercedes vindt dat Russell tegenwoordig door het leven moet gaan als Mr. Sunday. Hele artikel lezen? Klik hier

Ferrari wint 24 uur van Le Mans, Catsburg zorgt voor Nederlands zege in GTE-Am-klasse

Het is uiteindelijk het teruggekeerde team van Ferrari dat tijdens het honderdjarige bestaan van de 24 uur van Le Mans de zege heeft weten te pakken in Frankrijk. Toch is er ook Nederlandse succes, want Nicky Catsburg was als eerste over de streep in de GTE-Am klasse. Hele artikel lezen? Klik hier