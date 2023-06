Ex-engineer Hamilton zag één coureur met zelfde talent: "Maar hij is lang niet zo bekend"

Jordy Stuivenberg

Zondag 11 juni 2023 09:33

Lewis Hamilton staat te boek als een van de grootste Formule 1-coureurs, maar zijn voormalig engineer denkt dat Heinz-Harald Frentzen minstens net zo getalenteerd was als de zevenvoudig wereldkampioen. Sam Michael werkte bij McLaren met Hamilton en bij Jordan met Frentzen en had de Duitser meer succes gegund.

Michael loopt al wat jaren rond in de Formule 1. De Australiër begon in 1993 bij Lotus, maar vertrok na het failissement van dat team naar Jordan. Later kwam hij terecht bij Williams en McLaren. De laatste jaren werkte hij vooral in zijn thuisland, maar dat betekent niet dat hij de F1 uit het oog verloren is. In de Beyond the Grid-podcast blikt hij terug op zijn tijd in de koningsklasse van de autosport en dan komt natuurlijk de vraag voorbij: wie zijn de beste coureurs die je onder je hoede hebt gehad?

We hebben het antwoord al een beetje ingeleid, want Michael noemt de namen van Hamilton én Frentzen. De Duitser kwam in 1998 naar Jordan en kende daar een jaar later zijn beste seizoen in de Formule 1. “Iedereen heeft gehoord van Lewis, maar lang niet zoveel mensen kennen Frentzen. Heb je het over puur talent, dan kies ik zeker voor Lewis en Heinz-Harald.”

De overeenkomsten

“Als je kijkt naar de dingen die ze konden in lastige omstandigheden, wat ze uit hun auto’s wisten te persen qua rondetijden en hoe ze zich verhielden tot hun teamgenoten, dan kwam alles samen. Heinz-Harald was de beste bij Jordan en Lewis bij McLaren. Zij hadden het complete pakket qua rij-eigenschappen, zowel in de kwalificatie als de race”, besluit Michael zijn terugblik.

Frentzen won in totaal drie races in zijn loopbaan, waaronder twee bij Jordan. Hij debuteerde in 1994 bij Sauber en sloot daar in 2003 ook zijn loopbaan af. Waarom het hem niet lukte meer van zijn talent te profiteren? Dat deed voormalig teambaas Frank Williams al eens uit de doeken bij de BBC. Ook hij was onder de indruk van het talent van Frentzen. “Ik ken geen andere coureur die zo’n geweldig gevoel voor de auto had. Maar Heinz-Harald is een heel gevoelig persoon, hij was niet hard genoeg voor deze business.”