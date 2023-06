Ferrari wint 24 uur van Le Mans, Catsburg zorgt voor Nederlands zege in GTE-Am-klasse

Remy Ramjiawan

Zondag 11 juni 2023 16:27 - Laatste update: 16:29

Het is uiteindelijk het teruggekeerde team van Ferrari dat tijdens het honderdjarige bestaan van de 24 uur van Le Mans de zege heeft weten te pakken in Frankrijk. Toch is er ook Nederlandse succes, want Nicky Catsburg was als eerste over de streep in de GTE-Am klasse.

Het was absoluut geen 'walk in the park' voor het team van Ferrari. De bolide waarmee werd gewonnen stond namelijk eerder in de race zelfs nog in de grindbak, maar de Scuderia kon de bolide herstellen en mag zich officieel de overwinnaar van de 24 uur van Le Mans noemen. Het grote gevaar kwam vanuit het team van Toyota, maar die kwam uiteindelijk niet verder dan de tweede plek.

Ferrari bovenaan

Ferrari wist zondagmiddag om 16:00 uur als eerste over de streep te komen met het team dat bestaat uit: Alessandro Pier Guidi, James Calado en Antonio Giovinazzi. Het werd de brigade uit Maranello echter niet gemakkelijk gemaakt, want na een lastige openingsfase wist het team weer terug te keren naar de nummer één positie.

Tifosi 🇮🇹 + Le Mans atmosphere + Centenary = BEST FEELING EVER.#LeMansCentenary #WEC pic.twitter.com/mRT2jKr1MV — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Problemen bij Cadillac

Renger van der Zande zag de overwinningskansen al snel verdampen toen zijn bolide, waar hij op dat moment zelf niet in zat, werd geraakt tijdens een 'slow zone'. Hoewel Van Der Zande kort na dat moment laaiend was, kan hij zondagmiddag voor de camera van RTL7 de race relatieveren. "We hebben veel meegemaakt. We waren aangereden en gelukkig was het alleen maar bodywork schade en daar was ik erg boos over", zo vertelt hij. De Ferrari's waren uiteindelijk te snel: "De snelheid zat er best wel in, maar ik denk niet dat we die hypercars hadden kunnen pakken. Die hebben gewoon een mooie race gereden en zijn uit de problemen gebleven."

Nederlands succes

In de GTE-Am klasse wist Catsburg in de Chevrolet Corvette C8.R de 24 uur van Le Mans te winnen. De Nederlander wist vorige maand ook al de 24 uur van de Nürburgring op zijn naam te zetten en mag zich nu ook officieel de winnaar van de iconische race in Frankrijk noemen. Tijmen van der Helm en Job van Uitert kwamen uit voor het LMP2-team van Panis Racing en kwamen in die klasse uiteindelijk als veertiende over de streep. Giedo van der Garde moest met zijn Graff Racing genoegen nemen met P17 en Bent Viscaal is met Prema Racing uiteindelijk als zestiende afgevlagd. Ook Robin Frijns kwam nog in actie en met een vijfde plek kan hij terugkijken op een prima race.