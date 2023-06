Horner reageert op 'pisnijdige' Wolff: "Doet pijn om te verliezen"

Jordy Stuivenberg

Zondag 11 juni 2023 12:45

Red Bull-teambaas Christian Horner geniet enorm van de huidige successen van zijn team, vooral omdat gelukt is het dominante Mercedes in te halen. De laatste twee wereldtitels gingen naar Red Bull en ook dit jaar is het team topfavoriet.

Red Bull won vier wereldtitels tussen 2010 en 2013, maar daarna was het Mercedes dat de klok sloeg. Lewis Hamilton en Nico Rosberg verdeelden de buit, terwijl Red Bull al blij mocht zijn als het af en toe lukte een race te winnen. In 2021 volgde de apotheose in een direct duel, waarbij Max Verstappen aan het langste eind trok. Volgens Horner komt het hernieuwde succes allerminst uit de lucht vallen.

Artikel gaat verder onder video

“We hebben er zeven jaar over gedaan om weer een winnend team te worden. Het doet pijn om te verliezen, daarom hebben we zo hard gewerkt om weer op deze plek te komen”, zo citeert Autosport.com de teambaas van Red Bull. “Het draait om het team als geheel, niet alleen om Max. Het hele team werkt op een enorm hoog niveau en we hebben een fenomenale auto. We hebben twee topcoureurs en Max blijft groeien als rijder. Hij wordt meer en meer gepolijst en wat hij kan in de auto is echt indrukwekkend.”

Pisnijdige Wolff

Wie niet zo blij is met de wederopstanding van Red Bull is Toto Wolff, die recentelijk nog liet weten pisnijdig te zijn nadat Verstappen pole position veroverde. Dat doet Horner niet zoveel, al is hij trots op waar zijn team nu staat. “Ik besteed er niet teveel aandacht aan. De score aan het einde van de dag telt en dat ziet er allemaal goed uit voorlopig. We zijn enorm trots. We waren de beste, toen verloren we, vochten we terug en nu staan we hier weer.”

“Ieder teamlid heeft een cruciale rol gespeeld in de prestaties die we nu leveren. De Formule 1 is een van de meest competitieve sporten ter wereld. Als je op dat niveau mag werken, dan is dat iets om trots op te zijn”, zo sluit Horner zijn lofzang aan zijn personeel af.