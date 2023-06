Vincent Bruins

Toto Wolff had gehoopt op een beter resultaat in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Lewis Hamilton klokte de vijfde tijd neer, maar zal als vierde beginnen na de gridstraffen van Pierre Gasly, en George Russell kwam niet in Q3 terecht na een twaalfde plek in Q2. De teambaas van Mercedes had gehoopt dat zijn coureurs een inhaalslag hadden kunnen maken op Max Verstappen.

De Duitse renstal bracht nieuwe upgrades voor de W14-bolide naar Monaco, maar hier op het Circuit de Barcelona-Catalunya is hun eerste kans om aan te voelen wat deze precies hebben gedaan met de auto. Mercedes heeft onder andere het zero-sidepodconcept in de prullenbak gedaan.

Grote teleurstelling

"We hadden direct achter Max moeten staan," vertelde Wolff tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. Hij dacht dat Mercedes kans maakte op de eerste startrij na een goede zaterdagochtend in de derde vrije training, maar de Ferrari van Carlos Sainz en de McLaren van Lando Norris bewezen sneller te zijn dan Hamilton. "Daarom is de teleurstelling zo groot, omdat we meer hadden verwacht. Dat gezegd hebbende, als je kijkt naar de gaten, dan zie je dat iedereen heel dicht bij elkaar zit. Dan is een foutje makkelijk gemaakt. Je zag dat Leclerc eruit ging in Q1, en Pérez in Q2, dus dat is een beetje een mysterie."

Verstappen op heel ander niveau

De 51-jarige Oostenrijker heeft hoe dan ook wel vertrouwen in de upgrades: "Het is een nieuw referentiepunt van waaruit we met een zekere stabiliteit kunnen blijven werken zonder bepaalde onderdelen van de auto in twijfel te moeten trekken, of het nou gaat om het bodywork, de vloer of de voorwielophanging. Daar kunnen we vanaf nu mee aan de slag." Hij begrijpt echter nog niet hoe Red Bull zo'n voorsprong kan hebben. "Volgens mij zit Verstappen op een heel ander niveau. Ik word er pisnijdig van om het te zeggen, maar het is de realiteit."